Сильвестр Сталлоне продает свой особняк за 110 миллионов долларов. Как он выглядит изнутри (фото)

Недвижимость актера впечатляет

В канун Дня всех влюбленных, звезда фильмов "Рокки" Сильвестр Сталлоне выставил свой роскошный особняк на продажу. Дом, стоимостью в 110 миллионов долларов расположен в элитном закрытом поселке Лос-Анджелеса, Северном Беверли-Парке. Недвижимость актера занимает 1, 2 гектара, что впечатляет.

Как сообщает Insider, у потенциальных покупателей будут соседи в лице таких звезд, как Джастин Бибер и Дензел Вашингтон. Посмотрим, как особняк выглядит изнутри.

Сильвестр Сталлоне Фото: Getty Images

В доме есть восемь спален, 12 ванных комнат, огромная гостиная с бильярдным столом и тренажерная студия. На территории также есть гостевой домик.

Дом Сильвестра Сталлоне Фото: hiltonhyland.com

Во внутреннем дворе находится большой бассейн, спа-центр и огромный гараж для восьми авто.

Дом Сильвестра Сталлоне Фото: hiltonhyland.com

В комплексе также расположен винный погреб, библиотека, художественная студия. А во дворе можно поиграть в гольф на лужайке.

Дом Сильвестра Сталлоне Фото: hiltonhyland.com

Сильвестр Сталлоне построил дом после покупки земли еще в 1990-х. В декабре прошлого года актер приобрел комплекс в Палм-Бич, в штате Флорида, за 35 миллионов долларов.

Сильвестр Сталлоне продает дом Фото: hiltonhyland.com

Ранее сообщалось, что в боевике украинского режиссера могут сняться Джонни Депп и Сильвестр Сталлоне.

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