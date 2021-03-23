Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как выглядит роскошный особняк Софии Ротару снаружи и внутри: фото

Сегодня, 12:21

В Сети появились снимки семейного дома певицы

Появились фотографии роскошного особняка Софии Ротару, которая сегодня показала, как выглядит ее 27-летний внук.

В доме, расположенном в 22 километрах от Киева на краю села Козин, и проводит карантин знаменитая певица. Причем в особняке живет и ее семья. Об этом рассказали в новом выпуске "Викриття" на YouTube-канале Kyiv LIVE.

Семья Софии Ротару
Семья Софии Ротару
Фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Внешний вид дома уже впечатляет: необычная архитектура, высокие панорамные окна и сосновая роща вокруг.

Скриншот YouTube

На самом участке растет немало деревьев.

Скриншот YouTube

Как сообщается в сюжете, дизайном интерьера трехэтажного дома занималась невестка Софии Ротару – Светлана. В доме можно увидеть фольклорные мотивы, а одна из его главных изюминок – гостиная с эффектной люстрой. Кстати, певица сама однажды показывала в своем Instagram фасад дома.

Дом Софии Ротару
Дом Софии Ротару
Фото: facebook.com/sofiarotaru.official, Скриншот из YouTube

Кухня действительно оформлена с добавлением украинских национальных мотивов.

Скриншот YouTube

Ранее 19-летняя внучка Софии Ротару блеснула изящной фигурой в черном боди.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Кристен Стюарт купила престижный особняк 20-го века за 6 млн долларов (фото) Сильвестр Сталлоне продает свой особняк за 110 миллионов долларов. Как он выглядит изнутри (фото)
София Ротару особняк дома звезд
Реклама

Новости партнеров

Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Как приготовить полезную запеканку с цветной капустой и курицей
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Четыре самых жадных знака Зодиака: кто они и как их понять
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Потрясающая украинка. Ее прессу позавидует даже Бех-Романчук
Она – одна из самых милых волейболисток Украины
Она – одна из самых милых волейболисток Украины

Популярные статьи

Сегодня, 10:36Вкусно

Великий пост-2021: два рецепта супа-пюре из овощей

Сегодня, 05:43Психо

Гороскоп на сегодня 23 марта: у Овнов все отлично с деньгами, а Тельцам нужно меньше критиковать

Вчера, 18:35Вкусно

Как приготовить вкусные рогалики: 7 лучших рецептов

Вчера, 17:17Звездно

"Евровидение-2021": букмекеры назвали нового претендента на победу

Вчера, 15:12Психо

Общий гороскоп на апрель 2021 года для всех знаков зодиака

Вчера, 14:20Звездно

Беременная супруга Павлика пожаловалась на ужасный сервис за границей

Вчера, 12:15Звездно

Оля Полякова разделась на камеру ради TikTok: горячее видео

Вчера, 11:25Events

40 святых 2021: самая сильная молитва

Вчера, 06:10Фаново

Праздник 40 святых: что можно и нельзя делать

Вчера, 05:23Психо

Гороскоп на сегодня 22 марта: у Весов закончится энергия, а Скорпионам нужно заняться планированием

21 мартаEvents

40 святых-2021: дата, приметы, история и значение праздника

21 мартаПсихо

Гороскоп на неделю 21-27 марта: все знаки зодиака

21 мартаПсихо

Гороскоп на сегодня 21 марта: Овнам нужно заняться творчеством, а Тельцов ждет напряженный день

21 мартаЗвездно

Данилко приставал к Циклопу, а Носорог украл Полякову: как прошел девятый выпуск "Маски"

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" рассекретили Буряка

20 мартаЗвездно

На шоу "Маска" впервые выступил Ворон: какая звезда скрывалась в этом костюме

Новости партнеров

Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Красота! Даша Савина радует поклонников соблазнительными фото
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
Со скандалом ушел один из главных актеров из "Квартал 95"
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
«Подарил весь мир». Бывшая жена Богдана рассказала о браке с ним
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Пять самых обидчивых знаков Зодиака
Размер в порядке: Дзюбу оценила бывшая жена "динамовца"
Размер в порядке: Дзюбу оценила бывшая жена "динамовца"
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Жена футболиста Третьякова умоляла врачей убить ее в роддоме
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала
Сногсшибательная Коукалова оголилась для мужского журнала

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять