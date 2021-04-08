ЗМІ виклали фото нерухомості Меладзе і Брежнєвої. Ця парочка – справжні мультимільйонери
У власності Костянтина Меладзе і Віри Брежнєвої більше ніж п'ять апартаментів в Україні
Продюсер Костянтин Меладзе і його дружина співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно показала фото своєї дорослої 20-річної доньки, виявляється, володіють чималою нерухомістю. У подружжя чотири квартири, два комерційні приміщення і триповерховий будинок у Києві, не кажучи вже про інші країни.
У новому випуску шоу "Викриття" на YouTube-каналі Новини.LIVE показали зовні розкішну нерухомість Меладзе і Брежнєвої і розповіли, в яких районах вона розміщується.
Виявилося, що одна з квартир зоряної пари на Воздвиженці – у новому елітному мікрорайоні в історичному районі Києва. Віра Брежнєва була однією з перших, хто придбав там квартиру. І не одну, а відразу дві, які вона об'єднала в пентхаус. В сумі апартаменти обійшлися співачці близько 350 тисяч доларів (9,8 мільйона гривень). Саме тут подружжя постійно зупиняється, коли прилітає до Києва.
Також у Віри Брежнєвої є два комерційних приміщення в новобудовах на Печерську.
Але і це не все. У співачки є преміальна квартира в дореволюційному будинку на вулиці Десятинній. У цій квартирі аж п'ять кімнат! Ну а ціна такого житла може досягати півтора мільйона доларів.
У композитора Костянтина Меладзе є апартаменти в ЖК "Бульвар фонтанів", які він придбав влітку минулого року. Ціна – щонайменше третина мільйона доларів.
А ще чоловік Брежнєвої має квартиру в житловому комплексі преміумкласу "Скайлайн". Площа апартаментів – 206 квадратних метрів, які коштували приблизно 825 тисяч доларів.
Крім цього, Костянтин Меладзе є власником триповерхового будинку в Українці, недалеко від селища Козин. У садибі є музична студія, тенісний корт і навіть причал для яхт.
Раніше Віра Брежнєва похвалилася плоским животиком в бікіні на пляжі.
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