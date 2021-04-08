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ЗМІ виклали фото нерухомості Меладзе і Брежнєвої. Ця парочка – справжні мультимільйонери

Сьогодні, 14:20

У власності Костянтина Меладзе і Віри Брежнєвої більше ніж п'ять апартаментів в Україні

Продюсер Костянтин Меладзе і його дружина співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно показала фото своєї дорослої 20-річної доньки, виявляється, володіють чималою нерухомістю. У подружжя чотири квартири, два комерційні приміщення і триповерховий будинок у Києві, не кажучи вже про інші країни.

У новому випуску шоу "Викриття" на YouTube-каналі Новини.LIVE показали зовні розкішну нерухомість Меладзе і Брежнєвої і розповіли, в яких районах вона розміщується.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе
Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе
Фото: instagram.com/meladzemusic

Виявилося, що одна з квартир зоряної пари на Воздвиженці – у новому елітному мікрорайоні в історичному районі Києва. Віра Брежнєва була однією з перших, хто придбав там квартиру. І не одну, а відразу дві, які вона об'єднала в пентхаус. В сумі апартаменти обійшлися співачці близько 350 тисяч доларів (9,8 мільйона гривень). Саме тут подружжя постійно зупиняється, коли прилітає до Києва.

Будинок, де знаходиться квартира Віри Брежнєвої
Будинок, де знаходиться квартира Віри Брежнєвої
Фото: Скріншот з YouTube

Також у Віри Брежнєвої є два комерційних приміщення в новобудовах на Печерську.

Будинок, де знаходиться квартира Віри Брежнєвої на Печерську
Будинок, де знаходиться квартира Віри Брежнєвої на Печерську
Фото: Скріншот з YouTube

Але і це не все. У співачки є преміальна квартира в дореволюційному будинку на вулиці Десятинній. У цій квартирі аж п'ять кімнат! Ну а ціна такого житла може досягати півтора мільйона доларів.

Будинок на вулиці Десятинній
Будинок на вулиці Десятинній
Фото: Скріншот з YouTube

У композитора Костянтина Меладзе є апартаменти в ЖК "Бульвар фонтанів", які він придбав влітку минулого року. Ціна – щонайменше третина мільйона доларів.

Квартира Костянтина Меладзе в ЖК "Бульвар фонтанів"
Квартира Костянтина Меладзе в ЖК "Бульвар фонтанів"
Фото: Скріншот з YouTube

А ще чоловік Брежнєвої має квартиру в житловому комплексі преміумкласу "Скайлайн". Площа апартаментів – 206 квадратних метрів, які коштували приблизно 825 тисяч доларів.

Квартира Костянтина Меладзе в ЖК "Скайлайн"
Квартира Костянтина Меладзе в ЖК "Скайлайн"
Фото: Скріншот з YouTube

Крім цього, Костянтин Меладзе є власником триповерхового будинку в Українці, недалеко від селища Козин. У садибі є музична студія, тенісний корт і навіть причал для яхт.

Будинок Костянтина Меладзе
Будинок Костянтина Меладзе
Фото: Скріншот з YouTube

Раніше Віра Брежнєва похвалилася плоским животиком в бікіні на пляжі.

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