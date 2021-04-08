ЗМІ виклали фото нерухомості Меладзе і Брежнєвої. Ця парочка – справжні мультимільйонери

У власності Костянтина Меладзе і Віри Брежнєвої більше ніж п'ять апартаментів в Україні

Продюсер Костянтин Меладзе і його дружина співачка Віра Брежнєва, яка нещодавно показала фото своєї дорослої 20-річної доньки, виявляється, володіють чималою нерухомістю. У подружжя чотири квартири, два комерційні приміщення і триповерховий будинок у Києві, не кажучи вже про інші країни.

У новому випуску шоу "Викриття" на YouTube-каналі Новини.LIVE показали зовні розкішну нерухомість Меладзе і Брежнєвої і розповіли, в яких районах вона розміщується.

Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе Фото: instagram.com/meladzemusic

Виявилося, що одна з квартир зоряної пари на Воздвиженці – у новому елітному мікрорайоні в історичному районі Києва. Віра Брежнєва була однією з перших, хто придбав там квартиру. І не одну, а відразу дві, які вона об'єднала в пентхаус. В сумі апартаменти обійшлися співачці близько 350 тисяч доларів (9,8 мільйона гривень). Саме тут подружжя постійно зупиняється, коли прилітає до Києва.

Будинок, де знаходиться квартира Віри Брежнєвої Фото: Скріншот з YouTube

Також у Віри Брежнєвої є два комерційних приміщення в новобудовах на Печерську.

Будинок, де знаходиться квартира Віри Брежнєвої на Печерську Фото: Скріншот з YouTube

Але і це не все. У співачки є преміальна квартира в дореволюційному будинку на вулиці Десятинній. У цій квартирі аж п'ять кімнат! Ну а ціна такого житла може досягати півтора мільйона доларів.

Будинок на вулиці Десятинній Фото: Скріншот з YouTube

У композитора Костянтина Меладзе є апартаменти в ЖК "Бульвар фонтанів", які він придбав влітку минулого року. Ціна – щонайменше третина мільйона доларів.

Квартира Костянтина Меладзе в ЖК "Бульвар фонтанів" Фото: Скріншот з YouTube

А ще чоловік Брежнєвої має квартиру в житловому комплексі преміумкласу "Скайлайн". Площа апартаментів – 206 квадратних метрів, які коштували приблизно 825 тисяч доларів.

Квартира Костянтина Меладзе в ЖК "Скайлайн" Фото: Скріншот з YouTube

Крім цього, Костянтин Меладзе є власником триповерхового будинку в Українці, недалеко від селища Козин. У садибі є музична студія, тенісний корт і навіть причал для яхт.

Будинок Костянтина Меладзе Фото: Скріншот з YouTube

Раніше Віра Брежнєва похвалилася плоским животиком в бікіні на пляжі.

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