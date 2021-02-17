Кристен Стюарт купила престижный особняк 20 века за 6 миллионов долларов (фото)
Дом расположен в спокойном районе Лос-Анджелеса
Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт, которая ранее шокировала сходством с принцессой Дианой, стала владелицей роскошного особняка в элитном неиборхуде Лос-Анджелеса.
Как сообщает Daily Mail, расположенный в районе Лос-Фелис двухэтажный особняк стоит шесть миллионов долларов.
Дом был построен в 1927 году и раньше принадлежал актеру, звезде сериала "Скорая помощь" Энтони Эдвардсу. Общая площадь дома составляет более 455 квадратных метров. Посмотрим, как дом актрисы выглядит изнутри.
В интерьере дома можно увидеть множество старинных элементов. Например, балочный потолок в гостиной, оформленной во французском стиле.
Всего в доме четыре спальни и пять ванных комнат.
Впечатляющая парадная дверь ведет в фойе, где также балки на потолке.
Сохранит ли Кристен Стюарт прежний вид дома или будет его модернизировать – неизвестно. Но видимо актриса любит старинные постройки.
Несмотря на все современное оборудование, кухня в оливковых тонах тоже выглядит винтажной.
Арочные двери выходит на задний двор.
Ранее мы показали, как выглядит новый особняк за 12,5 млн долларов солиста Coldplay и Дакоты Джонсон.
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