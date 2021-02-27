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Слава Каминская забавно поздравила своего экс-супруга с днем рождения (фото)

Сегодня, 19:12

Певица также опубликовала семейные фото, на которых Эдгар с детьми

Слава Каминская, которая недавно рассказала, когда покажет нового бойфренда, поздравила своего бывшего мужа с днем рождения. Певица поделилась фото из личного архива на своей странице в Instagram. На них Эдгар запечатлен вместе с детьми.

В своем поздравлении Слава поблагодарила бывшего мужа за двоих детей – сына Леонарда и дочь Лауру. Не обошлось и без шуток.

Скриншот: instagram.com/babaslavka

"Папа, мы всем нашим составом поздравляем тебя с днем рождения. Спасибо тебе за мудрость, терпение и такое замечательное наследие в лице наших двоих. Будь здоров, успешен и любим. Пусть в этом мире не заканчиваются большие носы и маленькая грудь", – написала Каминская.

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Сам же Эдгар Каминский в своих Instastories показал сюрприз, который ему приготовили в день рождения. Но от кого он – остается загадкой.

Скриншот: instagram.com/stories/edgar_kaminskyi

"Когда вижу такие сюрпризы, понимаю, что я эгоистичен и холоден. Но я быстро учусь... Спасибо за понимание, любовь и заботу. Я буду лучше", – написал Эдгар.

Напомним, что после развода со Славой Эдгар Каминский закрутил роман с Ольгой Богатой. Но через год они расстались. Об этом девушка сообщила в ноябре прошлого года.

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