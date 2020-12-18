Бывший муж Славы Каминской стал священником

Певица рассказала о первом муже

Участница дуэта НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская была замужем дважды. И если о втором своем браке с Эдгаром Каминским она часто говорит, то о первом муже Евгении почти ничего не упоминает. Но певица решила это исправить. В Instagram она опубликовала совместное фото с Евгением и рассказала о том, что он кардинально изменил свою жизнь.

Бывший муж Славы Каминской стал священником.

"Мой бывший муж Евгений обрел новую роль — стал очень полезным человеком в Храме святой великомученицы Варвары.Чем я очень горжусь и впечатлена", – написала певица.

Слава Каминская с бывшем мужем Евгением Фото: instagram.com/babaslavka

Слава призналась, что впервые побывала в этом храме и ей очень понравилось.

"Я впервые побывала на службе в этом месте, еще и в такой особенный день. Атмосфера невероятная, история Варвары — не укладывается в голове. Почитайте, если не знали, впечатляет", – рассказала Каминская.

Напомним, до отношений с Эдгаром Каминским певица состояла в браке с бизнесменом Евгением. Они прожили вместе всего год. Брак распался по инициативе Славы.

Ранее Слава Каминская рассказала о своей личной жизни.

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