"Так и не родилась любовь": Эдгар Каминский расстался со своей девушкой

Пара встречалась год

Еще летом экс-муж солистки дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Эдгар Каминский трогательно поздравлял свою возлюбленную Ольгу Богатую с днем рождения, а сегодня стало известно о расставании пары. Об этом сообщила сама девушка у себя в Instagram.

Она опубликовала пост, в котором рассказала, что спустя год их история любви закончилась. Причиной расставания Ольга назвала то, что влюбленность так и не переросла в любовь.

"Где-то в глубине души зародилось ощущение: что-то в наших отношениях пошло не так. Постепенно начало приходить понимание, что в наших сердцах так и не родилась любовь, та самая, которая дарит счастье не на мгновение, а навсегда, навечно" – прокомментировала отношения экс-возлюбленная пластического хирурга.

Хирург Эдгар Каминский с новой возлюбленной Ольгой Богатой Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Ольга поблагодарила Эдгара Каминского за совместный год отношений и отметила, что они расстались друзьями.

"Хорошо, когда отношения заканчиваются без иллюзий и обманов. Когда мы их завершили, нам стало легче, а наша дружба укрепилась", – написала Ольга Богатая

Сам Эдгар Каминский никак не комментирует эту новость.

Ранее Меган Фокс впервые появилась на красной дорожке с новым возлюбленным.

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