Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Так и не родилась любовь": Эдгар Каминский расстался со своей девушкой

Сегодня, 16:05

Пара встречалась год

Еще летом экс-муж солистки дуэта "НЕАНГЕЛЫ" Эдгар Каминский трогательно поздравлял свою возлюбленную Ольгу Богатую с днем рождения, а сегодня стало известно о расставании пары. Об этом сообщила сама девушка у себя в Instagram.

Она опубликовала пост, в котором рассказала, что спустя год их история любви закончилась. Причиной расставания Ольга назвала то, что влюбленность так и не переросла в любовь.

"Где-то в глубине души зародилось ощущение: что-то в наших отношениях пошло не так. Постепенно начало приходить понимание, что в наших сердцах так и не родилась любовь, та самая, которая дарит счастье не на мгновение, а навсегда, навечно" – прокомментировала отношения экс-возлюбленная пластического хирурга.

Хирург Эдгар Каминский с новой возлюбленной Ольгой Богатой
Хирург Эдгар Каминский с новой возлюбленной Ольгой Богатой
Фото: instagram.com/edgar_kaminskyi

Ольга поблагодарила Эдгара Каминского за совместный год отношений и отметила, что они расстались друзьями.

"Хорошо, когда отношения заканчиваются без иллюзий и обманов. Когда мы их завершили, нам стало легче, а наша дружба укрепилась", – написала Ольга Богатая

Сам Эдгар Каминский никак не комментирует эту новость.

Ранее Меган Фокс впервые появилась на красной дорожке с новым возлюбленным.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
"Перестали быть друг другу интересны": Слава Каминская о разводе с Эдгаром и о том, что сказала детям "Мы были к этому готовы": бывший муж Славы Каминской рассказал о причине их развода
Эдгар Каминский
Реклама

Новости партнеров

На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
На отдыхе она, а кайфуем мы. Ослепительные фото жены Реброва
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Ліза Глінська розкрила секрети приготування торта Карпатка
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Очаровательная дочь Денниса Бергкампа
Беда с двухлетним сыном Тодоренко: подробности
Беда с двухлетним сыном Тодоренко: подробности

Популярные статьи

Сегодня, 17:04Food

Черноплодная рябина: польза и вред для здоровья

Сегодня, 16:29Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Сегодня, 11:12Шоу-бизнес

Умерла актриса сериалов "Мажор" и "Улицы разбитых фонарей"

Сегодня, 05:49Психология

Гороскоп на сегодня 25 ноября: Водолеям нужно следить за эмоциями, а Рыбам – успокоиться

Вчера, 15:39Шоу-бизнес

Новая жена Остапчука обратилась к его экс-супруге: "Если будет война – не советую"

Вчера, 13:53Fun

День святого Николая: дата, история праздника, традиции и приметы

Вчера, 11:35Food

Как есть сладкое и не поправляться

Вчера, 09:05Food

5 девайсов для кухни, которые можно купить в "черную пятницу"

Вчера, 05:07Психология

Гороскоп на сегодня 24 ноября: Овен может закатить вечериночку, а Тельцам нужно расслабиться

23 ноябряEvents

День Вооруженных сил Украины: дата, история и значение праздника

23 ноябряСтиль

Кто лучше: Тина Кароль повторила образ звезды 90-х Евы Герциговой

23 ноябряШоу-бизнес

Под песню Queen и аплодисменты: во Львове попрощались с Виктюком. Эксклюзив (видео)

23 ноябряШоу-бизнес

Мэрия Москвы подала в суд на Наташу Королеву: как певица обманула город

23 ноябряШоу-бизнес

Майли Сайрус – 28! Необычные образы скандальной звезды

23 ноябряПсихология

Гороскоп на сегодня 23 ноября: Ракам нужно поучиться, а у Львов будет игривое настроение

23 ноябряШоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в тринадцатом эфире

Новости партнеров

«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
«Сладенькая»: украинка с 13-м размером груди порадовала публику
Ана Чери продемонстрировала упругое тело
Ана Чери продемонстрировала упругое тело
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Эпатажный украинский певец умер в реанимации в 28 лет
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Акторка Анна Саліванчук потішила шанувальників пікантними фотками
Особняк певицы Софии Ротару под Ялтой ограбили неизвестные
Особняк певицы Софии Ротару под Ялтой ограбили неизвестные
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Летняя жена Шелестюка - наслаждение для глаз. Это нужно видеть
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Любовница экс-мужа Ани Лорак показала, чем превзошла звезду
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной
Остапчук о романе со звездой «Холостяка» Ксенией Мишиной

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять