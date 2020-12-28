"Я четко понимал, что она чувствует": Дикусар о романе со Славой Каминской

Хореограф прокомментировал слухи

Как только стало известно о том, что Слава Каминская и Дмитрий Дикусар будут танцевать в паре на проекте "Танці з зірками", поклонники сразу заговорили о романе между ними. Да и сама пара подогревала слухи. В интервью YouTube-каналу DOROTYE хореограф прокомментировал, как относится к солистке дуэта "НЕАНГЕЛЫ".

Дмитрий признался, что они рано ушли с шоу и Слава так и не раскрылась. Если бы ему еще раз предложили танцевать с певицей, он бы согласился.

Кто покинул "Танці з зірками-2020" в третьем выпуске Фото: instagram.com/tanci1plus1

"Самое главное, что я чувствую Славу, ее переживания, эмоциональное состояние. Она мне очень близка по уровню вибраций, если так можно сказать. Я всегда опираюсь на личные ощущения, интуицию. Она мне очень комфортна, она добра, что для меня первый критерий. Да, она бывает моментами ведет себя вызывающе, но это защитная реакция….Я четко понимал, что она чувствует, и я понимал, как ей помочь", – отметил хореограф.

Ранее Слава Каминская рассказала о своей личной жизни.

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