Слава Камінська кумедно привітала свого ексчоловіка з днем народження (фото)

Співачка також опублікувала сімейні фото, на яких Едгар з дітьми

Слава Камінська, яка нещодавно розповіла, коли покаже нового бойфренда, привітала свого колишнього чоловіка з днем народження. Співачка поділилася фото з особистого архіву на своїй сторінці в Instagram. На них Едгар відображений разом з дітьми.

У своєму привітанні Слава подякувала колишньому чоловіку за двох дітей – сина Леонарда та дочку Лауру. Не обійшлося і без жартів.

Скріншот: instagram.com/babaslavka

"Папа, ми всім нашим складом вітаємо тебе з днем народження. Спасибі тобі за мудрість, терпіння і таку чудову спадщину в особі наших двох. Будь здоровим, успішним й коханим. Нехай в цьому світі не закінчуються великі носи та маленькі груди", – написала Камінська.

Сам же Едгар Камінський в своїх Instastories показав сюрприз, який йому приготували в день народження. Але від кого він – залишається загадкою.

Скріншот: instagram.com/stories/edgar_kaminskyi

"Коли бачу такі сюрпризи, розумію, що я егоїстичний і холодний. Але я швидко вчуся... Дякую за розуміння, любов і турботу. Я буду кращим", – написав Едгар.

Нагадаємо, що після розлучення зі Славою Едгар Камінський закрутив роман з Ольгою Багатою. Але через рік вони розлучилися. Про це дівчина повідомила в листопаді минулого року .

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