Не Каминский и не Дикусар: Слава из НЕАНГЕЛОВ рассказала, кто ее новый избранник

После развода певица держит свою личную жизнь в секрете

Разведена солистка группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская призналась, с кем встречается. Оказалось, что ее новый избранник – рак. Конечно, по гороскопу! На съемках шоу "Новогодняя ночь" на телеканале "Украина" звезда поделилась интересным фактом о возлюбленном, подогрев интерес к ее отношениям.

Славе приписывали роман с хореографом Дмитрием Дикусаром, но он – скорпион. Она выкладывала провокационное видео в обнимку с футболистом Сергеем Мельником, но он дева, а к тому же встречается с гимнасткой Анной Ризатдиновой.

Под прицелом папарацци был и актер Павел Вишняков, с которым Слава нежилась под балийским солнышком, но по зодиаку он близнец. Недавно поклонники Каминской думали, что у нее роман с экс-депутатом Сергеем Кацубой, но это оказалось лишь слухами.

Участница группы НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская Фото: instagram.com/babaslavka

"Рак – самый офигенный знак", – говорит Каминская, которая, кстати, родилась под этим знаком зодиака. А вот кто же ее загадочный новый избранник, певица не признается.

Недавно бывший супруг Славы Эдгар Каминский, расстался со своей девушкой Ольгой Богатых и воссоединился с матерью своих детей на дне рождении дочери Лауры.

В Instagram-акаунте Каминская написала, что этот день стал одним из самых счастливых в уходящем году.

Эдгар Каминский и Слава Каминская

Фото: instagram.com/babaslavka

"Как показывает опыт, иногда, чтобы сохранить семью, лучше быть порознь", – подписала она свежее фото с бывшим мужем.

Напомним, ранее Слава Каминская показала свой романтический ужин с любимым.

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