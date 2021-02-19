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Слава Каминская рассказала, когда покажет нового бойфренда

Сегодня, 17:37

Певица ответила на популярный вопрос

Участница дуэта НЕАНГЕЛЫ Слава Каминская, которая недавно была на отдыхе со своими молодым человеком и детьми, не спешит выходить в свет с избранником и публиковать совместные фото. Журналистам программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" певица рассказала, когда же все-таки все увидят ее парня.

По словам певицы, она пока не готова делать личное публичным. Как призналась Слава, у нее уже был опыт отношений на публику и больше она такого не хочет.

Слава Каминская
Слава Каминская
Фото: instagram.com/babaslavka

"А меньше знают – лучше спят.Я уже, знаете, допустила ошибку, выкладывая везде свою прекрасную счастливую семью. Новую семью выкладывать я не буду. Видеть ее буду только я и обладатель счастливой семьи", – ответила артистка.

Стоит отметить, что хоть певица и не показывает своего избранника, но о нем все же говорит. Недавно она рассказала, кто он по гороскопу. А также когда пары была на отдыхе на Мальдивах, подписчики могли услышать голос парня Славы Каминской.

Слава Каминская на отдыхе с новым возлюбленным
Видео: instagram.com/babaslavka

Напомним, что пять лет Слава была замужем за пластическим хирургом Эдгаром Каминским. У них есть двое детей — сын Леонард и дочь Лаура. Пара развелась в 2019 году.

Больше историй звезд в программе "Зірковий шлях":

Ранее Дмитрий Дикусар рассказал о романе со Славой Каминской.

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Источник: Ексклюзив "Зіркового шляху"
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