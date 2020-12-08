Супруга погибшего в ДТП с Ефремовым подала заявление на развод незадолго до аварии

Супруги не проживали вместе с 1994 года

Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова в Москве, подала заявление на развод за неделю до аварии, сообщает РЕН ТВ.

В распоряжение издания оказалась копия искового заявления о расторжении брака. Известно, что Сергей и Маргарита Захаровы поженились еще в апреле 1993 года. Однако Маргарита указала в заявлении, что не проживала совместно с Сергеем с декабря 1994 года.

"В связи с тем, что в наших отношениях отсутствует чувство любви и взаимопонимания, совместная жизнь с ответчиком не сложилась и брачные отношения между нами прекращены с июня 2018 года, общее хозяйство не ведется, и у меня, и у ответчика в настоящее время отдельная личная жизнь", – пишет Маргарита.

Отметим, что Сергей Захаров долгое время проживал в фактическом браке вместе с Ириной Стерховой.

Напомним, что 8 сентября 2020 года, прошло судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня этого года в Москве. Тогда Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице.

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