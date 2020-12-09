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"Молюсь за упокой его души": Ефремов написал письмо сыну погибшего в ДТП Захарова

Сегодня, 13:24

Актер вспомнил, как тоже когда-то потерял отца

Актер Михаил Ефремов, которого признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к семи с половиной годам лишения свободы, написал письмо Валерию, младшему сыну погибшего в аварии Сергея Захарова, сообщает Telegram-канал Mash.

В письме Ефремов пишет, что тоже потерял отца 20 лет назад (актер Олег Ефремов умер в 2000 году) и понимает, каково это быть сыном, потерявшим папу. Также он рассказал о своих переживаниях.

"Я ежедневно молюсь за упокой его души. И поверьте, это не просто слова", – пишет актер.

Фото: Mash

"Письмо сын Захарова передал адвокату Александру Добровинскому. Тот рассказал, что мнение Валерия на эту бумагу "неоднозначно", а сам юрист "не знает, насколько это хорошая тактика — жаловаться о переживаниях парню, которого ты лишил отца", – передает Mash.

Это уже не первое письмо Ефремова семье погибшего Сергея Захарова. Недавно похожее послание получила вдова погибшего.

Напомним, 8 сентября прошло судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня в Москве. Тогда Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице. Экспертиза нашла в крови Михаила Ефремова алкоголь и наркотики.

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