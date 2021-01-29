Скільки мільйонів Єфремов зберігає в банку: його дружина вимагає доступ до грошей

Доступ до банківського сейфу є тільки у Михайла

Днями ми повідомили, що дружина Михайла Єфремова Софія Круглікова вимагає від нього надати їй доступ до грошей, поки він відбуває строк в колонії. Названа сума, яка зберігається в банківському сейфі актора, пише Mash.

Повідомляється, що в банку у Михайла Єфремова лежить близько 80 млн рублів.

"Ховають скарб в осередку ВТБ, що стійко зберігається від зазіхань ворогів, злодіїв і законних чоловік. Мати трьох дітей артиста – Софія Круглікова – намагається отримати доступ до цих грошей з часів розгляду апеляційної скарги Єфремова. Але той не хоче давати дружині ні копійки", – пише Mash.

Михайло Єфремов і Соф'я Круглікова Фото: Getty Images, Facebook-сторінка Сергія Лаврова

Також повідомляється, що раніше актор отримував близько 30 млн на рік, а тепер може розраховувати тільки на зарплату арештанта.

Нагадаємо, син Михайла Єфремова Микита вперше прокоментував тюремне ув'язнення батька і ДТП.

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