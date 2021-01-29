Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Скільки мільйонів Єфремов зберігає в банку: його дружина вимагає доступ до грошей

Сьогодні, 13:36

Доступ до банківського сейфу є тільки у Михайла

Днями ми повідомили, що дружина Михайла Єфремова Софія Круглікова вимагає від нього надати їй доступ до грошей, поки він відбуває строк в колонії. Названа сума, яка зберігається в банківському сейфі актора, пише Mash.

Повідомляється, що в банку у Михайла Єфремова лежить близько 80 млн рублів.

"Ховають скарб в осередку ВТБ, що стійко зберігається від зазіхань ворогів, злодіїв і законних чоловік. Мати трьох дітей артиста – Софія Круглікова – намагається отримати доступ до цих грошей з часів розгляду апеляційної скарги Єфремова. Але той не хоче давати дружині ні копійки", – пише Mash.

Михайло Єфремов і Соф'я Круглікова
Михайло Єфремов і Соф'я Круглікова
Фото: Getty Images, Facebook-сторінка Сергія Лаврова

Також повідомляється, що раніше актор отримував близько 30 млн на рік, а тепер може розраховувати тільки на зарплату арештанта.

Нагадаємо, син Михайла Єфремова Микита вперше прокоментував тюремне ув'язнення батька і ДТП.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
Де сидить Єфремов: перше фото актора за ґратами "Молюсь за упокій його душі": Єфремов написав листа синові загиблого в ДТП Захарова Дружина загиблого в ДТП з Єфремовим подала заяву на розлучення незадовго до аварії
Михайло Єфремов
Реклама

Новини партнерів

"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
"Где трусы?": скандальная Регина Тодоренко показала "голое" фото
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
Личная жизнь Сергея Соседова: с кем живет звезда
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму
Как мариновать грибы: простые способы сделать закуску на зиму

Популярні статті

Сьогодні, 10:46Зірково

Ікона Америки та великий оратор. Цитати Опри Вінфрі, які надихнуть вас в будь-якій ситуації

Сьогодні, 05:02Психо

Гороскоп на 29 січня: Терезів чекає приємний вечір, а Скорпіонам потрібно усамітнитися

Вчора, 17:53Смачно

Рецепти десертів нашвидкоруч: кращі ідеї солодких страв

Вчора, 16:46Модно

Мільйон гривень! Ми знайшли найдорожчу труну в Києві (репортаж)

Вчора, 16:15Смачно

Як приготувати печінкові оладки: 7 простих рецептів

Вчора, 05:01Психо

Гороскоп на сьогодні 28 січня: Левам потрібен перепочинок, а Стрільців чекає стрімкий день

27 січняЗірково

"Він може стати овочем": син Алібасова про його стан

27 січняЗірково

У Позитива з "Время и Стекло" роман з Мішель Андраде. А як же дружина?

27 січняЗірково

Помер зірка серіалу "Молодіжка"

27 січняЗірково

Еллерт і Мішина чесно зізналися, що їх дико дратує одне в одному: відео

27 січняЗірково

"Дуже боляче": дочка Юлії Началової дала перше інтерв'ю після смерті мами

27 січняСмачно

Курага – в чому користь і як правильно вибрати сухофрукт

27 січняЗірково

"Найбільше щастя на світі": Анна Кошмал вперше показала свої фото під час вагітності

27 січняPR

Ірина Вишнетская – Senior Project Manager IT-індустрії

27 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 27 січня: Близнюки будуть рахувати прибуток, а Ракам будуть легко даватися переговори

26 січняЗірково

90-річний актор Іван Краско став батьком і знову одружується з молодою обраницею

Новини партнерів

Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Простой и быстрый салат из пекинской капусты
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Любители скумбрии оценят этот рецепт, необычно и вкусно
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Netflix назвав свій найпопулярніший в історії серіал
Netflix назвав свій найпопулярніший в історії серіал
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Жена Коноплянки показала себя в бикини и ее возненавидели за это
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Полуголая Надя Дорофеева "оседлала" шею Дантеса
Знаменитый российский комик совершил самоубийство
Знаменитый российский комик совершил самоубийство
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака
Все женщины колдуньи: у кого как развита магия по знаку зодиака

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти