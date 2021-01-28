Супруга Михаила Ефремова потребовала отдать ей все спрятанные деньги

Софья Кругликова просит актера дать доступ к его банковской ячейке

Актер Михаил Ефремов, которого приговорили к семи с половиной годам тюремного заключения, перед тем, как отправиться в колонию, закрыл все свои сбережения в банковской ячейке. Теперь его супруга София Кругликова требует отдать ей все деньги. Михаил отказывается, сообщает Mash.

Доступ к ячейке, как оказалось, из всей семьи есть только у Ефремова, а супруги и детей актера – нет.

"Теперь супруга артиста Софья Кругликова посылает к нему в колонию полчища своих адвокатов и требует подписать передачу прав на банковскую ячейку. Актер ни в какую: стойко держит оборону. Кругликова свирепеет и идет на крайние меры: отказывается присылать ему передачки", – пишет Mash.

Сама супруга Ефремова пока не прокомментировала эту информацию.

Михаил Ефремов и Софья Кругликова Фото: Getty Images, Facebook-страница Сергея Лаврова

Напомним, 8 сентября прошлого года прошло судебное заседание, на котором Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП, которое произошло 8 июня прошлого года в Москве. Тогда Jeep Grand Cherokee Ефремова пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и влетел в фургон Сергея Захарова. Тот позже скончался в больнице. Экспертиза нашла в крови Михаила Ефремова алкоголь и наркотики.

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