Скандал с авто Подкопаевой: юрист считает, что машина может принадлежать чиновнику
В Киеве автомобиль марки Mercedes задавил перебегающих дорогу утят. Номера авто принадлежат гимнастке Лилии Подкопаевой
На днях автомобиль Mercedes переехал стаю утят на одной из киевских дорог. Позже оказалось, что номерной знак авто зарегистрирован на имя гимнастки и олимпийской чемпионки Лилии Подкопаевой.
Спортсменка сделала заявление на своей странице в Facebook, написав, что ни она, ни ее семья не причастны к инциденту. Сейчас Лилия с родными находится в США.
В комментарии программе "Сегодня" на телеканале "Украина" юрист Андрей Шимко отметил, что машина может принадлежать чиновнику.
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"Такие ситуации возникают, как правило, с автомобилями чиновников, которые имеют дорогие транспортные средства, зарегистрированные на себя. И для того, чтобы, например, журналисты никак не связали это транспортное средство с этим человеком, на него ставят номера другой машины", – считает Андрей Шимко.
Подробности случившегося смотрите в сюжете:
Есть также версия, что это может быть автомобиль-двойник, но обычно в такой ситуации одинаковые не только номера, но и марка и цвет авто. А у Подкопаевой не "Мерседес", а "Лексус".
Лилия Подкопаева заявила, что она и ее семья получили много сообщений с угрозами и осуждением, "несмотря на то, что в ситуации никто не разобрался". Спортсменка обратилась в Национальную полицию.
Напомним, ранее Лилия Подкопаева рассказала, как перенесла два развода.
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