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С Моргенштерном будут разбираться в суде. Причина – пропаганда наркотиков в клипах

Сегодня, 15:53

Материалы дела в отношении Моргенштерна, который в Украине уже внесен в черный список, переданы в суд. Теперь рэперу грозит штраф и разбирательства в суде

Моргенштерн в клипе Young
Моргенштерн в клипе Young
Фото: Скриншот из YouTube

Творчество скандального рэпера Моргенштерна, которого исключили из плейлиста Евро-2020, довело его до суда. Материалы административного дело о пропаганде наркотиков в творчестве артиста переданы в один из судов Москвы. Теперь деятельность музыканта может быть приостановлена на 90 дней, а также предъявлен денежный штраф.

Как сообщает Telegram-канал "Звездач", недавно против российского рэпера Моргенштерна было возбуждено дело за незаконную рекламу наркотических веществ. В итоге это подтвердила экспертиза – в двух клипах рэпера "Розовое вино-2" и Family обнаружили культ употребления наркотических веществ. По мнению суда, это формирует положительное отношение к наркотикам у поклонников Моргенштерна. Предположительно, рэперу грозит штраф до одного миллиона рублей (около 373 тысяч гривен).

В то же время новый альбом скандального артиста собрал 12 миллионов прослушиваний.

Клип Моргенштерна на песню Family (видео содержит нецензурную лексику):

Ранее СБУ прокомментировали запрет Моргенштерну на въезд в Украину.

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