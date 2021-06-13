Скандал з авто Подкопаєвої: юрист вважає, що машина може належати чиновнику
У Києві автомобіль марки Mercedes задавив каченят, що перебігали дорогу. Номери авто належать гімнастці Лілії Подкопаєвій
Днями автомобіль Mercedes переїхав зграю каченят на одній з київських доріг. Пізніше виявилося, що номерний знак авто зареєстрований на ім'я гімнастки і олімпійської чемпіонки Лілії Подкопаєвої.
Спортсменка зробила заяву на своїй сторінці в Facebook, написавши, що ні вона, ні її родина не причетні до інциденту. Зараз Лілія з рідними перебуває у США.
У коментарі програмі "Сьогодні" на телеканалі "Україна" юрист Андрій Шимко зазначив, що машина може належати чиновнику.
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"Такі ситуації виникають зазвичай з автомобілями чиновників, які мають дорогі транспортні засоби, зареєстровані на себе. І для того, щоб, наприклад, журналісти ніяк не пов'язали цей транспортний засіб з цією людиною, на нього ставлять номери іншої машини", – вважає Андрій Шимко.
Подробиці інциденту дивіться в сюжеті:
Є також версія, що це може бути автомобіль-двійник, та зазвичай в такій ситуації однакові не тільки номери, але й марка і колір авто. А у Подкопаєвої не "Мерседес", а "Лексус".
Лілія Подкопаєва заявила, що вона та її сім'я отримали багато повідомлень з погрозами і засудженням, "незважаючи на те, що в ситуації ніхто не розібрався". Спортсменка звернулася в Національну поліцію.
Нагадаємо, раніше Лілія Подкопаєва розповіла, як перенесла два розлучення.
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