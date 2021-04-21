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Лилия Подкопаева вакцинировалась от COVID-19 в США: фото

Сегодня, 14:04

Знаменитая гимнастка опубликовала фото, на котором ей делают прививку вакциной, признавшись, что изначально была против вакцинации

Лилия Подкопаева, которая ранее рассказала о двух разводах, вакцинировалась от COVID-19 и рассказала о самочувствии.

По словам легендарной гимнастки, изначально она была против вакцинации, однако пообщавшись с врачами, поменяла свое мнение.

"Я рада, что сегодня сделала прививку вакциной Pfizer. Благодарю всех, кто организует кампанию по вакцинации — и всех, кто делает прививки", – подписала фото Лилия.

Лилия Подкопаева
Лилия Подкопаева
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

В комментариях к посту ее засыпали вопросами не только поклонники, но и украинские знаменитости.

"И как?" – поинтересовалась у Лилии телеведущая Леся Никитюк.

"Полет нормальный", – ответила ей Лилия.

"Только, если можно, потом честно рассказать о своем состоянии после прививки" – написала певица TAYANNA.

"Честно, у меня были сомнения по поводу вакцинации, но, пообщавшись с врачами, я сделала осознанный шаг! Пока все хорошо, но я прислушиваюсь к себе!" – написала в ответ Подкопаева.

Скриншот: Instagram

Отметим, что Лилия – не первая украинская знаменитость, которая получила прививку вакциной от COVID-19. Так, среди тех, кто уже вакцинировался – поэт и писатель Сергей Жадан, ведущий Александр Педан, певица Руслана и многие другие.

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

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