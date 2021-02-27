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"Я просто умирала": Лилия Подкопаева рассказала, как перенесла два развода

Сегодня, 14:00

Гимнастка дала откровенное интервью Маше Ефросининой

Знаменитая украинская спортсменка Лилия Подкопаева когда-то была уверена, что выйдет замуж раз и навсегда. Но в ее жизни произошли два развода, хотя после она успешно вышла замуж в третий раз. О том, как пережить разрыв с мужчиной, Подкопаева рассказала Маше Ефросининой.

Лилия стала гостьей шоу "Экзамен", которое выходит в YouTube-канале Марии. В беседе с ведущей Подкопаева откровенно ответила на вопросы, касающиеся ее личной жизни.

Лилия Подкопаева
Скриншот из видео

По мнению Ефросининой, самая сложная наука в отношениях – это сесть и поговорить. Ведущая призналась, что они с мужем Тимуром Хромаевым когда-то шли к этому несколько месяцев, но обсудив все, что их не устраивает друг в друге, они поняли, что есть любовь, и что развод им не нужен.

"У тебя две истории с Тимофеем и с Виктором. Они разные, но тем не менее за ними следовал развод. Вот этот период, когда заявление о разводе подписано, кольца сняты... как его пережить?", – спросила у Подкопаевой ведущая.

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"Разводы начинаются в голове. Если мысли появилось, то тебя уже в принципе ничего не остановит", – сказала гимнастка.

Она рассказала, что в детстве мечтала о том, что если выйдет замуж, то это будет навсегда. Но с возрастом Лилию стали не устраивать некоторые вещи, с которыми не хотелось мириться. Это и начало вызывать мысли о том, что такой брак – не то, чего хотелось.

"У меня первая история была душещипательная. Я просто умирала, я умирала внутренне. То, как человек себя вел, и какие были последствия... на мне, и на детях отражалось. Я чувствовала себя одинокой", – вспоминает Подкопаева.

Лилия Подкопаева с мужем Игорем
Лилия Подкопаева с мужем Игорем
Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Несмотря на два развода, она всегда советует попробовать сохранить отношения, не торопиться все "обрубить", постараться понять друг друга, поговорить.

"Сейчас, оглядываясь назад, я говорю "спасибо". Потому что для чего-то это все нужно было. Я терпимее отношусь к каким-то вещам, которые раньше были для меня просто "Нет. Нет и все", – добавила олимпийская чемпионка.

Напомним, что в сентябре 2019 года Лилия Подкопаева в третий раз стала мамой.

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