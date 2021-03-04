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"Симпсонов" продлили на 33 и 34-й сезоны! Мультсериал будет в эфире до 2023 года

Сегодня, 18:11

Тем временем скоро выйдет 700-й юбилейный эпизод мультсериала

Компания Fox заявила о продлении культового мультсериала "Симпсоны", который ранее предсказал наряд Камалы Харрис на инаугурации. Сейчас в эфир выходит 32-й сезон, но впереди зрителей ждут еще два и сериал будет идти как минимум до 2023 года. Об этом заявил создатель сериала Мэтт Грэйнинг, передает издание Vulture.

С учетом двух новых сезонов количество серий всего сериала составит 757.

"Все Симпсоны очень рады, что их продлили, а мы планируем много больших сюрпризов. Гомер потеряет волосы, Милхаус получит контактные линзы, а Барт отметит свой десятый день рождения в тридцать третий раз", – сказал Мэтт Грэйнинг.

Кстати, у нас скоро будет тоже повод для празднования, но не дня рождения, а 8 Марта, к которому мы подготовили 5 небанальных идей подарков, которые захотела бы себе даже Мардж Симпсон.

"Симпсоны"
"Симпсоны"
Фото: YouTube

Уже 21 марта выйдет юбилейный эпизод Manger things, который станет 700-м по счету. На экраны "Симпсоны" выходят уже более 30 лет. И кстати, за все это время не раз предсказывали многие мировые события: например, эпидемию Эболы, теракт в Нью-Йорке, то, что Трамп будет президентом, и даже коронавирус.

Ранее сообщалось, что "Ход королевы" стал лучшим мини-сериалом на "Золотом глобусе-2021".

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