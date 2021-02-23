Сериалу "Династия" – 40 лет! Рассказываем, что случилось с актерами скандальной мыльной оперы

Сегодня юбилей у популярной мыльной оперы 80-х

Только представьте, культовому сериалу "Династия" в этом году исполнилось 40 лет! 12 января 1981 года на телеэкранах состоялась премьера грандиозного гламурного телешоу о семье нефтяного магната Кэррингтона.

В центре сюжета – жизнь самих членов семьи Кэррингтонов, а также противостояние крупнейших нефтяных компаний штата – "Денвер-Кэррингтон" и "Колби-Ко". Наряду с соперничеством и интригами разворачивается захватывающая история любви главы семьи Кэррингтонов, которого сыграл Джон Форсайт, и его секретарши – роль сыграла Линда Эванс.

Кадр из сериала "Династия" Фото: themoviedb.org

Вышло девять сезонов, и сериал запомнился зрителям как одна из лучших известных мыльных опер. В честь 40-летнего юбилея "Династии", в программе "Зіркоманія" на телеканале "Украина 24" рассказали, как сложились судьбы актеров.

Джон Форсайт в роли Блейка Кэррингтона

Джон Форсайт Фото: Getty Images, themoviedb.org

Исполнитель роли нефтяного магната Блейка Кэррингтона Джон Форсайт стал единственным актером, который сыграл во всех 220 эпизодах "Династии".

К моменту выхода последнего сезона в 1989 году Джону Форсайту был 71 год. Он мог уже отправиться на пенсию, ведь еще до "Династии" у него была немалая фильмография, включая голос невидимого миллионера в "Ангелах Чарли", роли в ситкоме "Одинокий отец", а также в фильмах Хичкока и Ричарда Брукса. Но актер продолжил сниматься и появился на экранах в фильмах "Противоположности притягиваются" (1990) и "Дух чемпиона" (1991).

Что касается личной жизни, то после окончания съемок сериала в прессе заговорили о романе Форсайта с исполнительницей роли его экранной жены Линдой Эванс. Но до создания семьи дело не дошло.

Подробнее о судьбах актеров сериала смотрите в ролике:

Джоан Коллинз в роли Алексис Кэррингтон-Колби

Джоан Коллинз Фото: Getty Images, Pinterest

Для Джоан Коллинз роль Алексис Кэррингтон-Колби, гламурной светской львицы и главной антагонистки в сериале, стала одной из самых ярких в карьере. За эту роль Джоан Коллинз получила "Золотой глобус", снявшись в восьми сезонах сериала. После завершения проекта актриса продолжила заниматься тем, что любит. Она написала 13 книг, продолжила появляться на телевидении в таких сериалах, как "Розанна", "Направляющий свет". Также Джоан сыграла в фильмах "Флинтстоуны в Вива Рок-Вегасе", "Энни: Королевское приключение". Недавно она снялась в "Американской истории ужасов", а в 2019 году играла в сериале "Гавайи 5.0". К слову, сейчас актрисе 87 лет, и она продолжает сниматься.

К моменту окончания сериала "Династия" Джоан Коллинз уже была четырежды замужем, но в 2002 году встретила своего спутника жизни – Перси Гибсона, с которым вместе до сих пор.

Линда Эванс в роли Кристал Кэррингтон

Линда Эванс Фото: Getty Images, Pinterest

Обладательница "Золотого глобуса" Линда Эванс играла жену Блейка – Кристал Кэррингтон, и снялась в 204 эпизодах сериала. В последнем сезоне актриса покинула проект, появившись лишь в шести эпизодах.

В отличие от своих коллег, после завершения работы над проектом Линда Эванс вела более спокойную жизнь. Она сыграла несколько второстепенных ролей в кино, а затем занялась бьюти-бизнесом. Актриса открыла небольшую сеть фитнес-центров и снялась в серии рекламных роликов о косметической маске.

Вскоре актриса закончила карьеру, и о ней мало что было слышно вплоть до 2017 года. Тогда в Сеть просочилось запись с видеорегистратора, когда Линду в 2014 году остановили за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Актриса призналась, что ей было стыдно, но кажется, скандал помог ей вернуться к актерской деятельности. В прошлом году она сыграла в немецкой мыльной опере, а в этом году появится в фильме "Лебединая песня".

Гордон Томсон в роли Адама Кэррингтона

Гордон Томсон Фото: Getty Images, wikipedia.org

Ревнивый, эгоистичный, со скверным характером старший сын Блейка и Алексис, Адам Кэррингтон очень органично был сыгран канадским актером Гордоном Томсоном.

Сразу после "Династии" Гордон приступил к работе в других проектах – сыграл второстепенную роль в детективном сериале "Она написала убийство", затем снимался в "Санте Барбаре", "Спасателях Малибу", "Беверли-Хиллз, 90210" и даже появился в оскароносном фильме "Маленькая мисс Счастье".

В 2017 году Гордон Томсон оказался в центре внимания СМИ, когда заявил, что он гей, а также бурно высказал свое недовольство ремейком "Династии".

Памела Беллвуд в роли Клаудии Блейсдел-Кэррингтон

Памела Беллвуд Фото: Pinterest

После того как трагично известная героиня Памелы Беллвуд Клаудия Блейсдел-Кэррингтон погибла в огне в шестом сезоне, актриса продолжила карьеру. Она появилась во множестве сериалов и телешоу, таких как "Сумеречная зона", "Она написала убийство", а также в кино. В 2013 году Памела Беллвуд сыграла в популярном сериале "Мыслить как преступник", но с тех пор ее имя редко появляется в новостях. Дело в том, что актрисе больше нравится уединенная, скрытая от общества жизнь, а не слава.

Хизер Локлир в роли Сэмми Джо Дин Кэррингтон

Хизер Локлир Фото: Getty Images, Pinterest

Эксцентричная актриса Хизер Локлир появилась в "Династии" во втором сезоне и сыграла не менее эксцентричную Сэмми Джо Кэррингтон. По сюжету юная Сэмми приезжает к своей тете Кристал, которая недавно вышла замуж за нефтяного магната Блейка Кэррингтона. Сэмми начинает крутить роман с его сыном.

Параллельно со съемками в "Династии" Хизер Локлир участвовала в другом проекте – полицейском сериале "Ти Джей Хукер". А уже в начале 90-х Хизер получила самую успешную в своей карьере роль – Аманды Вудворд в "Мелроуз-Плейс", за которую она четырежды номинировалась на премию "Золотой глобус". Потом Хизер снималась в "Спин-Сити", после чего карьера актрисы пошла на спад, а ее имя в заголовках изданий мелькало лишь в контексте трагичных событий и скандалов.

Актриса лечилась в психиатрической клинике, была арестована за вождение в нетрезвом виде, а в 2017 году попала в аварию. В том же году актрису арестовывали за нападение на бойфренда. Личная жизнь Хизер также была насыщенной – она встречалась с Томом Крузом, была замужем за барабанщиком группы Mötley Crüe Томми Ли и гитаристом из группы Bon Jovi Ричи Самборой, встречалась с актером Джеком Вагнером.

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