"Все это уже было в Симпсонах": ТОП-5 предсказаний мультсериала

В мультсериале можно найти отсылку почти к любому событию, которое произойдет в будущем

Для того чтобы узнать, что нас ждет в будущем, необязательно читать предсказания, аналитику и прочее. Нужно всего лишь смотреть мультсериал "Симпсоны"!

Мультсериал, который выходит на экраны с 1989 года, стал популярным не только на родине, в США, а и во всем мире. Для многих украинцев тоже стало традицией смотреть "Симпсоны", которые в украинской озвучке звучат просто уморительно.

Но "Симпсоны" еще особенны тем, что предсказали многие важные мировые события. Например, эпидемию Эболы, теракт в Нью-Йорке, то, что Трамп будет президентом и даже коронавирус! Узнаем, какие точные пророчества сделали "Симпсоны", и насколько они оказались близки к реальности.

Эпидемия Эболы

Оказалось, что еще в 1997 году (за 17 лет до) популярный мультсериал предсказал вирус Эболы, вспышка которого произошла в 2014-м. В это было бы сложно поверить, если бы мы не видели 3 эпизод 9 сезона, в котором больному Барту Мардж предлагает прочитать книжку "Любопытный Джордж и вирус Эбола". А на обложке красуется обезьянка под одеялом в кровати. В следующей сцене Мардж предлагает сыну порисовать и Барт показывает на стену, где висит его рисунок – Солнце рыдает над мертвым человеком, возле которого лежат его органы.

Пандемия коронавируса

"Симпсоны" 4 сезон, 21 эпизод Фото: Pinterest

Фанаты уверены, что четвертый эпизод 21 сезона стал отсылкой к событиям 2020 года. Только вот вышел этот эпизод еще в мае 1993 года. По сюжету, Гомер заказал соковыжималку из Японии и местный рабочий на фабрике заразил коробку с посылкой, просто чихнув в нее. Так эпидемия достигла США и начала распространяться по городам. В этом пророчестве, конечно, есть большие неточности, например страна происхождения вируса, но когда фанаты столкнулись с пандемией в 2020-м, то не было сомнений, что "это уже было в "Симпсонах".

Матч Суперкубка

"Симпсоны", серия "Костер Ламантинов" Фото: Pinterest

В первой серии 17 сезона Гомер Симпсон смотрит матч Суперкубка, и когда объявляют победителя, на экране можно увидеть названия двух команд – Denver Broncos и Seattle Seahawks. Именно эти две команды встретились в финале "Суперкубка" в 2014 году, только тогда победила команда Сиэттла. Но даже с таким исходом, из 30 команд сценаристы выбрали именно эти две и предсказали их матч в далеком 2005-м.

Выступление Леди Гаги

"Симпсоны" предсказали наряд Леди Гаги на "Суперкубке-2014" Фото: Getty Images, Pinterest

В 23 сезоне "Симпсонов" Гага озвучила саму себя в эпизоде Lisa Goes Gaga, где эпатажная певица летает над своими фанатами в эффектном костюме во время концерта в Спрингфилде. Пять лет спустя певица появляется в практически таком же образе на "Суперкубке-2017". Возможно, это не было пророчеством, ведь Леди Гага могла вдохновиться образом из мультсериала и захотеть его повторить.

Президентство Трампа

Одно из феноменальных предсказаний в "Симпсонах" – это президентство Дональда Трампа, о котором в сериале заявили еще в эпизоде "Барт в будущем", который вышел в 2000 году.

Но эта идея появилась у сценаристов не просто так. На самом деле Трамп уже принимал участие в президентских выборах в 2000 году. Но тогда Трамп победил лишь на первичных выборах в двух штатах, после чего выбыл из гонки.

Забавно, что тогда сценарист Майк Рейсс с коллегами подумали, что выбор Дональда Трампа на пост президента – "самое глупое, что могла сделать Америка и она это сделала!".

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