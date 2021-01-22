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Пугающее предсказание: наряд Камалы Харрис нашли в сериале "Симпсоны" (фото)

Сегодня, 14:55

Это совпадение стало поводом для активного обсуждения в Сети

Наряд вице-президента США Камалы Харрис на инаугурации неожиданно нашли в эпизоде мультипликационного сериала "Симпсоны" 2000 года.

В серии под названием "Барт в будущее" персонаж Лиза Симпсон изображена в виде будущего главы государства. По сюжету, ее избирают после Дональда Трампа. Девочка утверждает, что ее администрация унаследовала от него "довольно большой финансовый кризис".

Любопытно, что президентский наряд Лизы Симпсон очень похож на костюм, в котором Камала Харрис присутствовала на церемонии инаугурации 20 января. Она также была одета в фиолетовое пальто, дополненное жемчужным ожерельем и серьгами.

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Tony DeLapp (@tonywa300)

PMG (@prettymuchgeek)

Факт совпадения стал поводом для активного обсуждения в Сети. "Это уже не смешно", "Я все ждал возможности это запостить", "Симпсоны снова это сделали", "В Симпсонах есть машина времени", – пишут юзеры.

Напомним, ранее мы рассказывали о жизни Камалы Харрис – женщины, которая будет управлять Америкой вместе с Байденом. Кроме этого, мы писали, какие наряды для инаугурации выбрали экс-первые леди США.

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фото Симпсоны наряд Камала Харрис
Источники: Сегодня , instagram.com/tonywa300
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