"Я 12 лет была вегетарианкой": звезда сериала "Незакрытая мишень" о секретах красоты и счастья в браке

Ирина Новак поделилась размышлениями о своем персонаже, а также рассказала о личной жизни

1 марта в 21:00 на телеканале "Украина" состоится премьера 24-серийного фильма "Незакрытая мишень". Актриса Ирина Новак, которая раскрыла три секрета счастливых отношений, сыграла героиню, черты которой очень нравятся ей самой. Она рассказала о своем персонаже, секретах красоты и о том, благодаря чему уже 12 лет счастлива в отношениях.

Ирина, расскажите о вашем персонаже. Татьяна похожа на вас?

Мы пересекаемся с моей героиней во многих вещах. Но я человек, который думает о будущем и планирует каждый свой день, а мой персонаж живет иначе. Татьяна рада всему, что ей приходит в течение дня. И в этом разница между мной и героиней. Я ей по-хорошему завидую в таком отношении к жизни. Мне кажется, что это какая-то особенная вершина счастья, когда ты не заботишься о завтрашнем дне: на какие деньги жить, куда идти, с кем знакомиться. Просто радуешься всему, что происходит.

Ирина Новак Фото: пресс-служба

Такое отношение к жизни оправдывает себя?

Что самое интересное, к тебе с таким настроем действительно идет все хорошее: счастье, удовольствие, комплименты мужчин, подарки. Ты их не просишь и не ждешь, а тебя ими одаривают за твою "настоящесть". Ты как шампанское в красивом бокале! Всем хочется, чтобы он был рядом и делал их день невероятным, легким, пьянящим! И мне это очень импонирует в моем персонаже. Я обязательно перейму такое отношение к жизни, когда закрою какие-то свои планы, вопросы, цели и мечты, вот тогда я, наверно, действительно выдохну и максимально близко приближусь к своей Татьяне. (Улыбнулась.)

А что вам сейчас мешает перенять ее черты?

Реальность! У нас очень стремительная жизнь. Я не могу вести себя так, как моя Татьяна, потому что нам с супругом надо максимально позаботиться о своем ребенке. Пока есть возможность, время и позволяет здоровье. И ради дочери мы с Женей можем недосыпать, волноваться, что-то выискивать. Но нам это нравится!

Лично мне для счастья нужно немного. Достаточно, чтобы родные были здоровы и всегда рядом со мной. Я даже боюсь представить, как буду жить дальше, когда осуществлю все запланированное. И я ли это буду? Кто знает, может быть, я до своей Тани и не дотянусь, потому что она – абсолютно счастливый человек.

Ирина Новак Фото: пресс-служба

Вы очень красивая женщина. И хочется узнать, благодаря каким секретам вы в такой отличной форме.

Во-первых, я 12 лет была вегетарианкой, но не в масштабном смысле этого слова. Я не ела мясо и птицу, однако употребляла молочные продукты, яйца и рыбу. Когда родилась дочь, то мой рацион немного изменился.

Во-вторых, я за правильное сочетание продуктов, поэтому придерживаюсь определенных правил. Например, четко знаю, что мясо и рыбу надо подавать с салатом. А сладкое и фрукты могу позволить себе только до 16:00.

Я знаю, что мне нужно съесть на ночь, чтобы утром лицо не выглядело припухшим в кадре. Есть секреты, которые я проверила на себе. Я практически не ем картофель. Употребляю углеводы с утра. На нашем столе нет колбасных изделий и майонеза. Мы за здоровое питание. И так было всегда.

В-третьих, я верю в позитивный образ мыслей. Я оптимист, поэтому всегда и во всем стараюсь увидеть радость. Даже если мне не нравилась роль, я говорила себе: "Ты должна ее полюбить. Нужно найти в ней что-то хорошее и саму себя заинтересовать".

Если я вижу непростую ситуацию или общаюсь с каким-то сложным человеком, то всегда пытаюсь найти общий язык. Мне хочется, чтобы окружающие не чувствовали себя со мной дискомфортно.

В-четвертых, когда все принимаешь со знаком "плюс" и делаешь правильные выводы, тогда твои мысли, мудрость и отношение к окружающим отображаются на лице. На нем все написано: о чем думаешь и как ты живешь.

"Незакрытая мишень" Фото: пресс-служба

Когда смотришь спектакль или картину с вашим участием, то невольно все взгляды обращены на вас. Это ведь тоже ответственность – понимать, что вы постоянно находитесь в центре внимания?

Соответствовать нужно всегда. Мне бы расслабиться и послать всех к бабушке. (Улыбнулась.) Но я гиперответственный человек. Донельзя, до противности! Вот это качество, с которым я сейчас борюсь и очень хочу от него избавиться. Высокая степень ответственности – это хорошо, но не в профессии. Актрисе надо быть налегке, чтобы окружающие не догадывались, как у нее получается так жить и работать.

Красота для женщины – это преимущество или нужно постоянно доказывать, что есть еще масса замечательных качеств?

Никто никому ничего не должен доказывать. Главное – любовь и уважение к себе, постоянный рост и работа над собой, когда ты каждый день хочешь быть лучше, профессиональнее, преодолеть себя в лени, чего-то достичь, больше узнать. А доказывать и демонстрировать ничего не надо.

Я считаю, что все люди красивы. Надо увидеть эту красоту, достать ее из себя, воспитать и не стесняться выпустить, чтобы она всегда была с вами.

Ирина Новак Фото: пресс-служба

Мужу легко рядом с вами?

Не всегда. Без стеснения скажу, что я непростой человек. Мы ведь живые люди. Если подавать в отношениях только мармелад, от него через время становится плохо и приторно. Но я человек, который ставит мужа на пьедестал, и никогда не скрывала, что мужчина в семье главный, несмотря на то, что мы все решаем 50/50.

Я позволяю себе быть слабой в быту, и считаю, что это правильно. Надо выдыхать. Конечно, бывают разные моменты, я могу быть и этой кнопкой в том числе. Но когда возвращаюсь домой, то сознательно переключаюсь. Я знаю, что там все будет по-другому. Женщина не должна махать саблей и брать все на себя. Я с огромным удовольствием позволяю все это делать мужу.

Что важно в отношениях?

В браке нужно не только любить, жить страстями, но и общаться. Для меня лично очень важно, что человек, который рядом со мной уже 12 лет, прежде всего мне друг. В отношениях важно разговаривать.

Когда Евгений уезжает с ребенком на отдых, меня порой спрашивают: "А ты не боишься? Он ведь едет без тебя". И я всегда отвечаю словами мужа: "Все у человека в голове. Если я понимаю, что люблю свою семью, то не дам повода и не отвечу на внимание другой женщины. Не надо самому делать первый шаг. Например, предлагать незнакомке: "Давайте выпьем кофе". И тогда ты вне опасности".

Поэтому я ничего не боюсь. Мы оба не хотим делать этот шаг навстречу чужим людям, потому что сделали его навстречу друг другу.

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