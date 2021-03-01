"Ход королевы" стал лучшим мини-сериалом на "Золотом глобусе-2021"

Статуэтку получила также исполнительница главной роли

"Ход королевы" Скотта Фрэнка и Аллана Скотта признали лучшим мини-сериалом на "Золотом глобусе-2021", где накануне разгорелся скандал. 78-я церемония вручения награды состоялась минувшей ночью в онлайн-формате.

В категории "Мини-сериалы" за победу также боролись шоу "Нормальные люди", "Отыграть назад", "Голос перемен" и "Неортодоксальная". Но победа досталась любимице зрителей – Бет Хармон.

Кадр из сериала "Ход королевы" Фото: Imdb.com

Кроме того, исполнительница главной роли в сериале Аня Тейлор-Джой завоевала награду за лучшую женскую роль. Это первый "Золотой глобус" в карьере 24-летней актрисы.

Сама Аня в интервью заявила, что считает себя "слишком странной и недостаточно красивой, чтобы сниматься в кино". Многие же поклонники очарованы ее нетипичной внешностью.

Полный список всех лауреатов "Золотого глобуса-2021" мы публиковали здесь.

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