"Сімпсонів" продовжили на 33 і 34-й сезони! Мультсеріал буде в ефірі до 2023 року

Тим часом скоро вийде 700-й ювілейний епізод мультсеріалу

Компанія Fox заявила про продовження культового мультсеріалу "Сімпсони", який раніше передбачив вбрання Камали Харріс на інавгурації. Зараз в ефір виходить 32-й сезон, але попереду глядачів чекають ще два і серіал ітиме як мінімум до 2023 року. Про це заявив творець серіалу Метт Грейнінг, передає видання Vulture.

З урахуванням двох нових сезонів кількість серій всього серіалу складе 757.

"Всі Сімпсони дуже раді, що їх продовжили, а ми плануємо багато великих сюрпризів. Гомер втратить волосся, Мілгаус отримає контактні лінзи, а Барт святкуватиме свій десятий день народження в тридцять втретє", – сказав Метт Грейнінг.

До речі, у нас скоро буде теж привід для святкування, але не дня народження, а 8 Березня, до якого ми підготували 5 небанальних ідей подарунків, які захотіла б собі навіть Мардж Сімпсон.

"Сімпсони" Фото: YouTube

Вже 21 березня вийде ювілейний епізод Manger things, який стане 700-м за рахунком. На екрани "Сімпсони" виходять вже понад 30 років. І до речі, за весь цей час не раз передбачали багато світових подій: наприклад, епідемію Ебола, теракт в Нью-Йорку, то, що Трамп буде президентом, і навіть коронавірус.

Раніше повідомлялося, що "Хід королеви" став найкращим мінісеріалом на "Золотому глобусі-2021".

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