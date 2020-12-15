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Как бы выглядели дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки". Мы решили узнать!

Сегодня, 13:42

Мы решили пофантазировать

Уже совсем скоро мы узнаем, кого выбрала героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина. В финал, напомним, прошли Алексей Тригубенко и Александр Эллерт.

Сегодня.Lifestyle решили немного пофантазировать. Мы представили, как выглядели бы общие дети Ксении и ТОП-3 участников проекта – Андрея Рыбака, Александра Эллерта и Алексея Тригубенко. (Посмотрите материал до конца, там бонус).

С помощью приложения мы совместили фото Ксении и парней.

Первая пара – Ксения Мишина и Александр Эллерт.

Фото: пресс-служба, Instagram Ксении Мишиной

Вот, как бы выглядели их сын и дочь.

Фото: Сегодня, Babymaker

Следующий на очереди – Алексей Тригубенко. Парень не один раз признавался, что очень хочет стать папой. Алексей очень хотел бы создать семью с Ксюшей, ведь его бывшая девушка не хотела детей.

Фото: пресс-служба, Instagram Ксении Мишиной

Вот, как бы выглядели их малыши.

Фото: Сегодня, Babymaker

Андрей Рыбак уже покинул проект, но это не помешало нам представить, как бы выглядели их с Ксенией Мишиной малыши.

Фото: пресс-служба, Instagram Ксении Мишиной

Мальчик и девочка! Похожи?

Фото: Сегодня, Babymaker

А теперь – бонус! Мы уверены, что многие еще долго будут вспоминать такого яркого и неординарного участника "Холостячки" – Андрея Шатырко. А что, если бы Мишина решила выбрать именно его?

Фото: пресс-служба, Instagram Ксении Мишиной

Сын похож на папу, а дочь – на маму?

Фото: Сегодня, Babymaker

Напомним, появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта.

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