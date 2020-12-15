Как бы выглядели дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки". Мы решили узнать!
Мы решили пофантазировать
Уже совсем скоро мы узнаем, кого выбрала героиня реалити "Холостячка" Ксения Мишина. В финал, напомним, прошли Алексей Тригубенко и Александр Эллерт.
Сегодня.Lifestyle решили немного пофантазировать. Мы представили, как выглядели бы общие дети Ксении и ТОП-3 участников проекта – Андрея Рыбака, Александра Эллерта и Алексея Тригубенко. (Посмотрите материал до конца, там бонус).
С помощью приложения мы совместили фото Ксении и парней.
Первая пара – Ксения Мишина и Александр Эллерт.
Вот, как бы выглядели их сын и дочь.
Следующий на очереди – Алексей Тригубенко. Парень не один раз признавался, что очень хочет стать папой. Алексей очень хотел бы создать семью с Ксюшей, ведь его бывшая девушка не хотела детей.
Вот, как бы выглядели их малыши.
Андрей Рыбак уже покинул проект, но это не помешало нам представить, как бы выглядели их с Ксенией Мишиной малыши.
Мальчик и девочка! Похожи?
А теперь – бонус! Мы уверены, что многие еще долго будут вспоминать такого яркого и неординарного участника "Холостячки" – Андрея Шатырко. А что, если бы Мишина решила выбрать именно его?
Сын похож на папу, а дочь – на маму?
Напомним, появилась вырезанная сцена беседы Мишиной и дочери Эллерта.
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