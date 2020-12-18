Цирк, джакузи и знакомство с отцом: как прошел финальный выпуск "Холостячки"

Узнайте все самые интересные подробности последнего эпизода "Холостячки"

В пятницу, 18 декабря, завершился финальный эпизод реалити "Холостячка". Уже известно, кого выбрала Ксения Мишина. Но если вам все же интересно, как прошел последний выпуск проекта, тогда милости просим: все подробности – в нашем материале!

Три самых важных события выпуска (кроме самого выбора, конечно) – это знакомство Саши и Леши с отцом Ксении Александром, а также свидания Ксюши с каждым из парней.

Знакомство с папой

Знакомство Алексея Тригубенко с отцом Ксении Мишиной прошло интересно. Оказалось, что папа Ксюши всю жизнь увлекается модельным спортом. Поэтому на встрече Леша, Ксюша и ее отец запускали самолетики на радиоуправлении.

Фото: кадр из видео

Позже они переместились в ресторан, где отцу Мишиной и Алексею удалось пообщаться тет-а-тет. Папа Ксюши задавал Леше много серьезных вопросов о том, где они с Ксенией будут жить и готов ли Тригубенко к созданию семьи, учитывая то, что у Ксюши уже есть сын Платон.

Похоже, что спокойный и рассудительный Леша понравился Александру.

Фото: кадр из видео

Затем пришло время знакомства с Сашей Эллертом. Их встреча произошла возле пруда, где папа Ксюши решил устроить рыбалку. Похоже, что Эллерт не очень любит этот процесс.

"Я рыбак, который отвечает за настроение и атмосферу в моменте ожидания клева", – говорит Саша.

Позже отец Мишиной предложил выпить Эллерту немного водки за встречу, на что Ксения отреагировала негативно. Она не употребляет алкоголь и не любит охмелевших мужчин. Больше всего смутило Ксюшу то, что Саша не отказался от предложения ее отца.

Фото: кадр из видео

Позже они переместились в ресторан, где продолжили общение.

"Энергия у него бьет через край. Тебе это и нравится, – обратился к дочери Александр. – Он не будет такой же податливый, как Леша. Хочешь что-то строить, выбирай Алексея. Хочешь получить готовое, однако с отрицательными результатами, хотя и более интересными, тут Саня выигрывает у Леши", – сказал отец Ксюши.

Свидание с Лешей

Свидание с Алексеем прошло очень экстремально! Не ожидали? А парень, как оказалось, умеет удивлять. Леша, будучи владельцем автопарка, очень любит водить автомобили, парню нравится экстремальное вождение. Он пригласил Мишину покататься на авто и подрифтовать. Это было драйвово!

Фото: кадр из видео

Потом Леша решил приготовить Ксении сюрприз. Они поехали в цирк, где попробовали себя в роли воздушных гимнастов. Они поднималась под купол цирка.

Фото: кадр из видео

Свидание с Эллертом

Ксения уже прыгала с парашютом на проекте, и в этот раз она снова поднялась в небо, но уже на мотороплане. Так проходило свидание Мишиной с Эллертом. Александр признался, что ему было страшно, а вот Ксюша получила массу удовольствия.

Фото: кадр из видео

Позже парочка поехала в спа-салон, где вместе окунулись в джакузи.

Фото: кадр из видео

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