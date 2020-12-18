"Не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым": Ксения Мишина о финале "Холостячки"

Главная героиня поделилась размышлениями перед финалом проекта

Уже сегодня состоится финал проекта "Холостячка" и вся страна узнает, кто стал избранником Ксении Мишиной. На своей страничке в Instagram актриса решила поделиться с поклонниками мыслями накануне последнего выпуска проекта.

Главная героиня призналась, что для нее окончание проекта – это начало нового этапа в жизни.

"Осталось совсем недолго и вы узнаете, чем закончится эта история. Конечно, закончится только телевизионная ее часть, жизнь продолжается и для меня это лишь начало", – написала актриса.

Ксения Мишина Фото: instagram.com/misha.k.ua

В Сети очень много споров о том кто должен стать избранником – Александр Эллерт или Алексей Тригубенко. Ксения отметила, что только ей это решать.



"Так много споров о том, каким должен быть мой выбор. Сердце или ум, опыт прошлого или смелость и надежды на будущее, страхи или доверие – решать только мне", – сказала Мишина.

Актриса рассказала, что не боится делать выбор и неизвестность ее не пугает. Также после проекта она сделала вывод, что не нужно искать того, кто сделает тебя счастливым.

"Нужно быть наполненной и самодостаточной и тогда ты сможешь в полной мере насладиться партнером, увидев в нем то, что не может разглядеть никто другой", – написала Ксения.

Ранее мы решили представить, как выглядели бы дети Ксении Мишиной и участников проекта "Холостячка".

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