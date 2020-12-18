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"Холостячка": как Ксения Мишина выглядела в детстве и юности (фото)

Сегодня, 20:31

Узнайте, как звезда сериала "Крепостная" выглядела в ее ранние годы

Сегодня, 18 декабря, мы узнаем, кто стал избранником героини "Холостячки" Ксении Мишиной. А пока финальный эпизод еще не закончился и все ждут, кого же выберет Ксюша, предлагаем посмотреть на архивные фото Мишиной.

Сегодня.Lifestyle внимательно следят за ходом событий. В последнем эпизоде Ксюша знакомит Алексея Тригубенко и Александра Эллерта со своим отцом Александром, который захватил на проект несколько архивных снимков своей дочери. Мы собрали их и предлагаем посмотреть, как выглядела звезда "Крепостной" в детстве и юности.

Вот Ксюша в очень раннем детстве.

Фото: скриншот видео

Здесь Мишина уже постарше.

Фото: скриншот видео

Еще несколько фото. На одном из них Ксения позирует со своим отцом.

Фото: скриншот видео

А на этом фото Мишина запечатлена со своим младшим братом.

Фото: скриншот видео

Ранее мы рассказывали, как прошел восьмой выпуск шоу "Холостячка", где проект покинул Андрей Рыбак.

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