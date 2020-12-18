"Холостячка": кто стал победителем проекта
Узнайте, кого выбрала Ксения Мишина
В пятницу, 18 декабря, прошел финал шоу "Холостячка". Ксения Мишина делала выбор между двумя совершенно разными мужчинами. Леша Тригубенко, по словам Ксюши, – разум и стабильность, а Саша Эллерт – легкость и чувственность. Многие не ожидали, что именно два этих парня пройдут в финал, в Сети даже обсуждали "слив" победителя реалити. Так кто же стал реальным победителем?
В финале Ксения познакомила парней со своим отцом Александром, погоняла на машине на невероятной скорости, полетала на мотопараплане, искупалась в джакузи и...сделала главный выбор на проекте.
Итак, победителем проекта "Холостячка" и обладателем ключика от сердца Ксении Мишиной стал Александр Эллерт.
Ранее мы показали, как бы выглядели общие дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки".
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