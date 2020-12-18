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"Холостячка": кто стал победителем проекта

Сегодня, 23:38

Узнайте, кого выбрала Ксения Мишина

В пятницу, 18 декабря, прошел финал шоу "Холостячка". Ксения Мишина делала выбор между двумя совершенно разными мужчинами. Леша Тригубенко, по словам Ксюши, – разум и стабильность, а Саша Эллерт – легкость и чувственность. Многие не ожидали, что именно два этих парня пройдут в финал, в Сети даже обсуждали "слив" победителя реалити. Так кто же стал реальным победителем?

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В финале Ксения познакомила парней со своим отцом Александром, погоняла на машине на невероятной скорости, полетала на мотопараплане, искупалась в джакузи и...сделала главный выбор на проекте.

Итак, победителем проекта "Холостячка" и обладателем ключика от сердца Ксении Мишиной стал Александр Эллерт.

Ксения Мишина и Александр Эллерт
Ксения Мишина и Александр Эллерт
Фото: instagram.com/misha.k.ua, пресс-служба

Ранее мы показали, как бы выглядели общие дети Ксении Мишиной и ТОП-3 участников "Холостячки".

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