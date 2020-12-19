Алексей Тригубенко о проигрыше в "Холостячке": "Я стал счастливее"
В финале проекта Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта
Вчера, 18 декабря, состоялся финал шоу "Холостячка", где Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта. В финал вместе с ним прошел и Алексей Тригубенко. Парень прокомментировал свой проигрыш (если это можно так назвать).
Поклонники проекта ждали, что Ксюша выберет, как многие утверждают, спокойного, надежного и рассудительного Алексея, но ее выбор пал на, как его описывают в Сети, веселого, немного эксцентричного Александра. С другой стороны, это ведь не мешает Эллерту тоже быть надежным и рассудительным? Но сейчас не об этом.
В своем Instagram-аккаунте Алексей Тригубенко прокомментировал финал и выбор Ксении. Он был немногословен.
"Благодарен за вашу поддержку, веру в меня и нашу с Ксенией Мишиной совместную историю! Спасибо проекту "Холостячка" за то, что случилось со мной в 2020 году! За это время я научился принимать себя, раскрываться жизни, в которой есть чувства и яркие эмоции! Для меня открылся новый мир, в котором я стал счастливее!" – написал Алексей.
Он также поблагодарил всю команду, которая работала над проектом и добавил: "Любите и будьте любимыми".
Ранее мы рассказывали, как прошел финальный эпизод реалити "Холостячка".
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