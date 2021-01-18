Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

С мужем и детьми: как Оля Полякова отметила день рождения на Мальдивах

Сегодня, 13:14

Праздник певица отметила на частном пляже

Вчера детективу шоу "Маска" Оле Поляковой исполнилось 37 лет. Свой день рождения певица отметила на Мальдивах. Старшая дочь певицы у себя в InstaStories показала видео с праздника.

День рождения Оля Полякова отметила в кругу близких – дочерей Маши и Алисы и мужа Вадима. На этот раз празднование, где собралось все семейство Поляковых, прошло на частном пляже, где для них было организовано специальное "гнездышко". Семья устроила праздничный ужин на берегу океана. Официанты исполнили для певицы песню Happy Birthday.

День рождения Оли Поляковой
Видео: instagram.com/mashapolyakova

День рождения Оли Поляковой
Видео: instagram.com/mashapolyakova

Старшая дочь певицы пожелала, чтобы каждый год был успешнее, чем предыдущий. А младшая дочь Оля Поляковой хочет, чтобы ее мама стала самой популярной женщиной на свете и добивалась того, что другие считают невозможным.

Напомним, недавно Оля Полякова со старшей дочкой похвастались фигурами.

Ранее в Сети сравнили ноги Оли Поляковой и Леси Никитюк.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
15-летняя Маша Полякова похвасталась точеной фигурой в крошечном бикини "А где муж?": Оля Полякова показала семейное фото у елки Голубые глаза и каре: Оля Полякова кардинально сменила имидж (фото)
день рождения Оля Полякова
Реклама

Новости партнеров

Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Паштет а-ля фуа-гра: рецепт из доступных продуктов
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
"Ух": Глюкоза сверкнула обнаженными формами
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети
Известная певица искупалась в проруби нагишом, показав это в сети

Популярные статьи

Сегодня, 13:05Events

Крещение Господне: дата, история, традиции и приметы праздника

Сегодня, 12:58Здорово

Где окунуться в прорубь на Крещение-2021 в Киеве: 8 лучших мест

Сегодня, 11:47Вкусно

Крещенский Сочельник-2021: что приготовить на праздник

Сегодня, 11:42Звездно

"Предатели нам не нужны": в Сети раскритиковали возвращение Ани Лорак в Украину

Сегодня, 10:06Фаново

Крещенский сочельник: что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 18:32Звездно

"Пока, Борь!": экс-супруга Бориса Грачевского из Украины эмоционально попрощалась с ним

Вчера, 17:36Фаново

Купание на Крещение 2021: народные традиции

Вчера, 15:23Звездно

Кино на вечер: 10 лучших фильмов с Джимом Керри

Вчера, 06:40Психо

Гороскоп на неделю 17-23 января: все знаки зодиака

16 январяЗвездно

Кто покинул шоу "Маска" в первом выпуске

16 январяЗвездно

Ван Дамм и слезы Каменских: как прошел первый эфир шоу "Маска"

16 январяЗвездно

Всемирный день The Beatles: в каких фильмах звучали песни легендарной группы

16 январяЗдорово

Зачем нырять в воду на Крещение – основные причины

16 январяПсихо

Гороскоп на сегодня 16 января: Весы будут решалой, а Скорпионы будут злиться

15 январяЗдорово

10 правил и ошибок во время ныряния на Крещение

15 январяЗвездно

"Похотливый старый еврей": светская львица обвинила Грачевского в домогательствах

Новости партнеров

Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Не жирный и прозрачный. Простой рецепт холодца
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Идеальная вкусная еда к любому празднику!
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Клочкова – не только великая спортсменка, но и яркая красавица
Оля Полякова зізналася, хто з українських знаменитостей її дратує
Оля Полякова зізналася, хто з українських знаменитостей її дратує
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Девушка игрока «Шахтера» похвасталась пышными формами. Фото
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Обнаженная Ана Чери сверкнула фигурой богини
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
Жена украинская боксера, чей инстаграм вернет лето каждому
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель
10 знаменитостей, которые могли инсценировать свою гибель

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять