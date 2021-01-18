Оля Полякова відсвяткувала день народження на приватному пляжі на Мальдівах Чи був чоловік поруч?

Свято співачка відзначила в колі близьких

Вчора детективу шоу "Маска" Олі Поляковій виповнилося 37 років. Свій день народження співачка відсвяткувала на Мальдівах . Старша дочка співачки у себе в InstaStories показала відео зі свята.

День народження Оля Полякова святкувала в колі близьких – дочок Маші і Аліси і чоловіка Вадима. На цей раз святкування, де зібралося все сімейство Полякових, пройшло на приватному пляжі, де для них було організовано спеціальне "гніздечко". Сім'я влаштувала святкову вечерю на березі океану. Офіціанти виконали для співачки пісню Happy Birthday.

День народження Олі Полякової Відео: instagram.com/mashapolyakova

День народження Олі Полякової Відео: instagram.com/mashapolyakova

Старша дочка співачки побажала, щоб кожен рік був успішніше, ніж попередній. А молодша дочка Олі Полякової хоче, щоб її мама стала найпопулярнішою жінкою на світі і досягала того, що інші вважають неможливим.

Нагадаємо, недавно Оля Полякова зі старшою донькою похвалилися фігурами.

Раніше в Мережі порівняли ноги Олі Полякової та Лесі Никитюк.

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