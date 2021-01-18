Головна Сьогодні
На головну Сьогодні
Ru  |  Ua

Оля Полякова відсвяткувала день народження на приватному пляжі на Мальдівах Чи був чоловік поруч?

Сьогодні, 13:14

Свято співачка відзначила в колі близьких

Вчора детективу шоу "Маска" Олі Поляковій виповнилося 37 років. Свій день народження співачка відсвяткувала на Мальдівах . Старша дочка співачки у себе в InstaStories показала відео зі свята.

День народження Оля Полякова святкувала в колі близьких – дочок Маші і Аліси і чоловіка Вадима. На цей раз святкування, де зібралося все сімейство Полякових, пройшло на приватному пляжі, де для них було організовано спеціальне "гніздечко". Сім'я влаштувала святкову вечерю на березі океану. Офіціанти виконали для співачки пісню Happy Birthday.

День народження Олі Полякової
Відео: instagram.com/mashapolyakova

День народження Олі Полякової
Відео: instagram.com/mashapolyakova

Старша дочка співачки побажала, щоб кожен рік був успішніше, ніж попередній. А молодша дочка Олі Полякової хоче, щоб її мама стала найпопулярнішою жінкою на світі і досягала того, що інші вважають неможливим.

Нагадаємо, недавно Оля Полякова зі старшою донькою похвалилися фігурами.

Раніше в Мережі порівняли ноги Олі Полякової та Лесі Никитюк.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
 Читайте Segodnya.ua у Google News
Ще кілька матеріалів по темі:
15-річна Маша Полякова похвалилася витонченою фігурою в крихітному бікіні "А де чоловік?": Оля Полякова показала сімейне фото біля ялинки Блакитні очі й каре: Оля Полякова кардинально змінила імідж (фото)
день народження Оля Полякова
Реклама

Новини партнерів

Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Извинения не помогли: дерзкий Кошевой обидел известного украинца
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Очаровательная жена лучшего бомбардира в Серии А. Фото
Грязные подробности развода Ольги Кабо
Грязные подробности развода Ольги Кабо
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов
"Новое" лицо: Наташа Королева поразила фанатов

Популярні статті

Сьогодні, 13:05Events

Водохреще: дата, історія, традиції та прикмети свята

Сьогодні, 12:58Здорово

Де зануритися в ополонку на Водохреща-2021 Києві: 8 найкращих місць

Сьогодні, 11:47Смачно

Водохресний Святвечір-2021: що приготувати на свято

Сьогодні, 11:42Зірково

"Зрадники нам не потрібні": в Мережі розкритикували повернення Ані Лорак до України

Сьогодні, 10:06Фаново

Святвечір перед Водохрещем: що у жодному разі не можна робити

Вчора, 18:32Зірково

"Бувай, Борь!": ексдружина Бориса Грачевського з України емоційно попрощалася з ним

Вчора, 17:36Фаново

Купання на Водохреще 2021: народні традиції

Вчора, 15:23Зірково

Кіно на вечір: 10 кращих фільмів з Джимом Керрі

Вчора, 06:40Психо

Гороскоп на тиждень 17-23 січня: всі знаки зодіаку

16 січняЗірково

Хто покинув шоу "Маска" в першому випуску

16 січняЗірково

Ван Дам та сльози Каменських: як пройшов перший ефір шоу "Маска"

16 січняЗірково

Всесвітній день The Beatles: в яких фільмах звучали пісні легендарної групи

16 січняЗдорово

Навіщо пірнати в воду на Водохреща – основні причини

16 січняПсихо

Гороскоп на сьогодні 16 січня: Терези будуть рішалами, а Скорпіони будуть злитися

15 січняЗдорово

10 правил і помилок під час пірнання на Водохреще

15 січняЗірково

"Хтивий старий єврей": світська левиця звинуватила Грачевского в домаганнях

Новини партнерів

В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
В сети показали обнаженные снимки советской кинодивы Орловой
Аллегрову показали без парика и макияжа
Аллегрову показали без парика и макияжа
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
«Свисток сдуй». Попов жестко ответил бывшей девушке
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Лучший год. Для какого знака 2021 год станет максимально успешным
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Топалов пожаловался на интимную жизнь с Региной Тодоренко
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Главная красотка украинской легкой атлетики!
Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание
Мишина из кареты "скорой помощи" сделала неожиданное признание

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти