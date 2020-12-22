Голубые глаза и каре: Оля Полякова кардинально сменила имидж (фото)
Полякова изменилась до неузнаваемости
Певица Оля Полякова, которая недавно рассказала о сексуальном воспитании своих детей, показала новый необычный образ.
На шоу "Маска" телеканала "Украина" будут удивлять все – и участники, и ведущий, и звездные детективы. На этот раз Оля Полякова выбрала соблазнительное бархатное платье изумрудного цвета, щедро усыпанное блестками. Асимметричный наряд с одной стороны полностью обнажает бедро и плечо певицы, создавая сексуальный образ.
Но не менее впечатляет и бьюти-лук Оли. Артистка снова изменила цвет глаз – на этот раз она выбрала линзы красивого голубого оттенка. Удивила Оля и новой прической – стильным каре.
"Девушка с татуировкой дракона", – написала Оля Полякова в своем Instagram, спросив у фолловеров, какое фото понравилось им больше всего.
Звезду засыпали комментариями в сети, а некоторые пользователи отметили, что не сразу узнали любимую певицу.
Напомним, звездными детективами грандиозного шоу "Маска" станут Оля Полякова, DZIDZIO, NK | Настя Каменских и Андрей Данилко. Задача звездных детективов в музыкальном шоу "Маска" – вместе с телезрителями постараться понять, какие знаменитости прячутся под масками.
Напомним, Оля Полякова прокомментировала финал "Холостячки".
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