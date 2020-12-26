"А где муж?": Оля Полякова показала семейное фото у елки

Певица позировала со своими дочками

Певица Оля Полякова, которая недавно кардинально сменила имидж, показала свежее семейное фото. На нем звезда запечатлена вместе с детьми, однако пользователей соцсети снимок удивил.

На фотографии, которую Оля Полякова опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует сидя у елки. Рядом с ней дочки Маша и Алиса, которые держат на руках домашних питомцев – кота и собачку.

"Мы с девчонками поздравляем всех с праздником! Merry Christmas!" – подписала кадр артистка.

Оля Полякова с дочками Фото: instagram.com/polyakovamusic

Фолловеры Поляковой засыпали семейство комплиментами, но некоторых больше интересовало, где муж Ольги.

"Старшая очень на вас похожа", "Маша красотка, вся в маму", "Мелкая очень красивая", "А где муж??" – пишут в комментариях фанаты Поляковой.

Добавим, что Оля Полякова редко делится в Сети совместными фото со своим мужем Вадимом. Еще в конце июня она запостила кадр с ним в соцсети, поздравив любимого с днем рождения.

В прошлом году Оля и Вадим Поляковы отметили 15-летие со дня свадьбы. Они расписались в 2004 году.

Где Оля Полякова хранит свои дорогие шубы, смотрите в сюжете:

Ранее сообщалось, что Оля Полякова вместе с Филиппом Киркоровым выступили на фестивале в Дубае. Мы также рассказывали, как украинские и западные звезды отмечают Рождество.

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