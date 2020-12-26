У кого длиннее? В Сети сравнили ноги Леси Никитюк и Оли Поляковой
Никитюк в очередной раз впечатлила своим достоинством
Ведущая Леся Никитюк, которая накануне призналась, что живет с меценатом, опубликовала в своем Instagram-аккаунте "обнаженное" фото из ванной. На снимке телезвезда показала свои длинные ноги. В комментариях подписчики Никитюк вспомнили Олю Полякову.
"Всем кайфовой пятницы", – написала в посте Леся Никитюк.
Поклонники девушки отметили, что ее ноги шикарные, а кто-то спросил: "У кого из вас с Поляковой ноги длиннее?". На что еще одна пользовательница соцсети ответила: "Полякова говорила, что у нее".
Сама же Леся Никитюк это не прокомментировала, а мы предлагаем сравнить ноги двух знаменитых красоток.
Напомним, что ранее Леся Никитюк ответила на критику в свой адрес.
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