У кого длиннее? В Сети сравнили ноги Леси Никитюк и Оли Поляковой

Никитюк в очередной раз впечатлила своим достоинством

Ведущая Леся Никитюк, которая накануне призналась, что живет с меценатом, опубликовала в своем Instagram-аккаунте "обнаженное" фото из ванной. На снимке телезвезда показала свои длинные ноги. В комментариях подписчики Никитюк вспомнили Олю Полякову.

"Всем кайфовой пятницы", – написала в посте Леся Никитюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Поклонники девушки отметили, что ее ноги шикарные, а кто-то спросил: "У кого из вас с Поляковой ноги длиннее?". На что еще одна пользовательница соцсети ответила: "Полякова говорила, что у нее".

Сама же Леся Никитюк это не прокомментировала, а мы предлагаем сравнить ноги двух знаменитых красоток.

Леся Никитюк/Оля Полякова Фото: instagram.com/polyakovamusic, instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что ранее Леся Никитюк ответила на критику в свой адрес.

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