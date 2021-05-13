Сыну Onuka исполнился один год – смотрите милейшее фото
Певица растрогала поклонников фотографиями своего годовалого сына, который сегодня отмечает свой первый день рождения
Вокалистка группы Onuka, которая получила награду на кинофестивале в Барселоне, Наталия Жижченко, показала своего маленького сына. Сегодня Александру исполнился один год. Певица опубликовала коллаж нескольких фото, на которых мальчик запечатлен с умилительными выражениями лица.
Фотографией артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.
"Один год", – коротко подписала снимок Onuka.
Напомним, что Onuka и ее супруг, лидер группы The Maneken Евгений Филатов, стали родителями в прошлом году. Мальчика назвали в честь дедушки певицы. Кроме того, папа и старший брат Onuka тоже Александры.
Поклонники звезды назвали малыша певицы "сладким пупсиком".
- "Какой сладкий пупсик. А глаза"
- "Ну чудо же!"
- "Вот это глаза!"
- "Как быстро бежит время"
- "Глаза ваще"
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