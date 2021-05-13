Сыну Onuka исполнился один год – смотрите милейшее фото

Певица растрогала поклонников фотографиями своего годовалого сына, который сегодня отмечает свой первый день рождения

Онука показала сына Фото: instagram.com/onukaofficial

Вокалистка группы Onuka, которая получила награду на кинофестивале в Барселоне, Наталия Жижченко, показала своего маленького сына. Сегодня Александру исполнился один год. Певица опубликовала коллаж нескольких фото, на которых мальчик запечатлен с умилительными выражениями лица.

Фотографией артистка поделилась в своем Instagram-аккаунте.

"Один год", – коротко подписала снимок Onuka.

Онука показала сына Фото: instagram.com/onukaofficial

Напомним, что Onuka и ее супруг, лидер группы The Maneken Евгений Филатов, стали родителями в прошлом году. Мальчика назвали в честь дедушки певицы. Кроме того, папа и старший брат Onuka тоже Александры.

Поклонники звезды назвали малыша певицы "сладким пупсиком".

"Какой сладкий пупсик. А глаза"

"Ну чудо же!"

"Вот это глаза!"

"Как быстро бежит время"

"Глаза ваще"

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