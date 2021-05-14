Галкин поделился новым фото подросшей дочери Пугачевой и она само очарование
Некоторые из поклонников Аллы Борисовны спорят о том, на кого похожа девочка
Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. Недавно счастливый отец с дочкой провели экскурсию по звездному саду, а теперь Галкин показал новое фото Лизы, которое вызвало восторг у фолловеров.
На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте артиста, дочка Аллы Борисовны запечатлена в розовом пальто среди цветов. "Девочка в розовом", – коротко подписал кадр Максим Галкин.
В комментариях его подписчики написали сотни слов в адрес Лизы, отметив, что она очень милая, а кто-то из пользователей заметил, что в девочке нет ничего от Примадонны.
- "Розовый цвет Лизе к лицу, сама нежность"
- "Ей очень идет! Вы очень хорошо одеваете детей"
- "Красивая девочка"
- "Алкиного нет ничего"
- "Мне очень нравится, как одеваете детей! Со вкусом, модно, по-детски"
Ранее сообщалось, что Киркоров не наладил личную жизнь после Пугачевой из-за высокой планки.
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