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Галкин поделился новым фото подросшей дочери Пугачевой и она само очарование

Сегодня, 10:26

Некоторые из поклонников Аллы Борисовны спорят о том, на кого похожа девочка

Максим Галкин и Алла Пугачева воспитывают двойняшек Лизу и Гарри. Недавно счастливый отец с дочкой провели экскурсию по звездному саду, а теперь Галкин показал новое фото Лизы, которое вызвало восторг у фолловеров.

На снимке, опубликованном в Instagram-аккаунте артиста, дочка Аллы Борисовны запечатлена в розовом пальто среди цветов. "Девочка в розовом", – коротко подписал кадр Максим Галкин.

Фото: instagram.com/maxgalkinru

В комментариях его подписчики написали сотни слов в адрес Лизы, отметив, что она очень милая, а кто-то из пользователей заметил, что в девочке нет ничего от Примадонны.

  • "Розовый цвет Лизе к лицу, сама нежность"
  • "Ей очень идет! Вы очень хорошо одеваете детей"
  • "Красивая девочка"
  • "Алкиного нет ничего"
  • "Мне очень нравится, как одеваете детей! Со вкусом, модно, по-детски"
Скриншот: instagram.com/maxgalkinru
Скриншот: instagram.com/maxgalkinru
Скриншот: instagram.com/maxgalkinru

Ранее сообщалось, что Киркоров не наладил личную жизнь после Пугачевой из-за высокой планки.

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