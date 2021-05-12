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Квартира Боржемской и Узелкова досталась его маме – фитнес-тренер объяснила почему

Сегодня, 17:47

Звездный фитнес-тренер Марина Боржемская в программе "Зірковий шлях", которую ведут Даниэль Салем и Алена Винницкая на телеканале "Украина", рассказала, как дети переживают по поводу ее личной жизни

Марина Боржемская с детьми
Марина Боржемская с детьми
Фото: instagram.com/uzelkova.marina

Прошлой весной между Мариной и ее экс-супругом Вячеславом Узелковым разгорелся новый скандал. Теперь дети, которых Марина воспитывает от брака с ним, даже дают ей советы.

"Оливия говорит: "Иди где-то походи, сходи пообедай куда-то, на свидание, давай я тебя одену хорошо". А Роберт вообще говорит: "Мама, ну будет человек рядом с тобой – я буду спокоен. И мы его примем, и для нас это будет нормально, если он появится. Потому что женщина не должна быть одна", – говорит Марина Боржемская.

Марина признается, их общую квартиру по просьбе Узелкова уже переоформили на его мать.

"Даже нотариус сказал: "Я еще не видела, чтобы человек шел на такое дело с таким настроением. Ты же вся светишься". Я говорю, что да, потому что видимо я отдаю то, что я должна отдать. Потому что наиболее ценное у меня уже есть, это дети", – говорит на телеканале "Украина" Марина.

Женщина едва ли не впервые откровенно признается: ее сердце открыто для новых отношений. Главное, чтобы человек ценил ее личное пространство и свободу. За что она готова отблагодарить ему взаимностью.

"Хочется, чтобы даже раз, когда мы находимся вместе, чтобы нам не было тесно. Чтобы так же это пространство ощущалось между нами. То есть цельные люди, которым комфортно и хорошо, они взрослые, и у них есть своя жизнь, которую они прожили, и они эту жизнь уважают", – поделилась фитнес-тренер.

Смотрите "Зірковий шлях" в эфире телеканала "Украина".

Ранее экс-супруга DZIDZIO заявила, что у людей ошибочное мнение об их браке.

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