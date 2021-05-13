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Рене Зеллвегер использует агрессивные методы пластической хирургии. Чем это грозит?

Сегодня, 11:02

Пластический хирург назвал все операции актрисы по изменению внешности и пояснил, чем опасны радикальные изменения

Актриса Рене Зеллвегер
Актриса Рене Зеллвегер
Фото: Instagram

"Ранок з Україною" начинает серию расследований. Известный пластический хирург и звездный фотограф расскажут, кто из всемирно известных голливудских звезд, легенд шоу-бизнеса стал жертвой пластической хирургии и уколов красоты. Первой под прицел экспертов попала актриса, которую из-за новой внешности не узнали на красной дорожке – Рене Зеллвегер. В эфире телеканала "Украина" эксперты рассказали, делала ли актриса что-то со своей внешностью или это просто возраст дал о себе знать.

Резкая смена внешности в 2014 году: с чего начинала актриса

В 2014 году внешность актрисы Рене Зеллвегер резко изменилась, но звезда отрицает любые хирургические вмешательства в свое лицо. Специалисты сравнили 2 фото артистки. Первое – где ей было 35 лет.

"Уже тогда она полюбила уколы красоты. Уже есть уколы ботулотоксина, хороший уход за кожей – ровный тон, отсутствие пигментных пятен", – комментирует пластический хирург Андрей Якобчук.

Какие процедуры делает Рене Зеллвегер сейчас

Фото последних лет очень огорчило эксперта.

"Качество кожи критически ухудшилось. Это определенно связано с перепадами веса, которые у нее были во время съемок. Ведь параллельно с ролью пампушки Бриджит Джонс, она снималась в нескольких проектах, для которых ей приходилось сильно похудеть, а потом снова набрать вес. Это тот негативный эффект, который в разы ухудшает качество кожи", – объясняет пластический хирург.

Кожа – это самый большой орган нашего тела, и он в первую очередь реагирует на перепады веса. Стресс приводит к тому, что клетки не восстанавливаются и появляется больше морщин.

На какие радикальные изменения решилась актриса

"Первое, что бросается в глаза – щеки, они стали более запавшие. А в средней зоне щеки есть жировой комочек – комочек Биша. Такие есть у младенцев, а когда человек растет – исчезает. Поэтому хирурги начали экспериментировать и поняли – с помощью этого можно сделать лицо более утонченным и молодым. Но это не всегда правильно. Поэтому первое, что ей предложили – удалить эти комочки, – рассказал Андрей Якобчук.

Также, по словам эксперта, второе, что бросается в глаза – блефаропластика. Ведь если сравнить фото, можно увидеть, что линия верхнего века стала более жесткой, то есть лишняя кожа была удалена. Кроме того, угол нижней челюсти стал более очерченным – за счет перемещения мягких тканей и кожи.

Актриса Рене Зеллвегер
Актриса Рене Зеллвегер
Фото: Instagram

Поэтому, по словам эксперта, актриса сделала круговую подтяжку лица. А это говорит о том, что вмешательство во внешность звезды было радикальное.

Если Рене Зеллвегер не одумается и будет продолжать агрессивные хирургические вмешательства – прогнозы неутешительные.

"Если она не изменит тактику и не обратится к "правильному" специалисту, не изменит врача, то через 10 лет превратится в бабушку с маленьким лицом. Знаете, как Баба Яга из детских сказок – у нее всегда было маленькое лицо с точеными чертами, максимально злое, агрессивное и некрасивое", – комментирует пластический хирург.

Тем временем мы выяснили, как звезды худеют к лету.

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пластические операции Рене Зеллвегер
Источник: Сегодня
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