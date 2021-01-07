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Солистка Artik& Asti честно рассказала о своих пластических операциях

Сегодня, 10:01

Певица призналась, какие коррективы внесла в свою внешность

Солистка группы Artik& Asti Анна Дзюба, известная под псевдонимом Asti, рассказала о своих пластических операциях. В InstaStories певица ответила, какие манипуляции со своей внешностью она делала.

Asti отметила, что никогда не скрывала о хирургических вмешательствах.

"Носик колола, чтобы уменьшился. Губешки – сто раз, верхнюю – пока не сделали естественную, массажи, углы, челюсти, чтобы избавиться от подбородка", — рассказала певица.

Солистка группы Artik& Asti призналась, что некоторые процедуры ей навредили.

"В итоге я сейчас на минималках. Брови сделала и все. За это время лицо как-то похорошело, но подбородок не делся никуда",- поделилась артистка.

Asti до и после пластики
Asti до и после пластики
Фото: Instagram.com

Asti до и после пластики
Asti до и после пластики
Фото: Instagram.com

Напомним, недавно Asti вышла замуж за российского бизнесмена.

Ранее в Сети заговорили о пластике Ксении Мишиной.

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