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Рене Зеллвегер використовує агресивні методи пластичної хірургії. Чим це загрожує?

Сьогодні, 11:02

Пластичний хірург назвав всі операції актриси зі зміни зовнішності і пояснив, чим небезпечні радикальні зміни

Актриса Рене Зеллвегер
Актриса Рене Зеллвегер
Фото: Instagram

"Ранок з Україною" починає серію розслідувань. Відомий пластичний хірург і зірковий фотограф розкажуть, хто з всесвітньо відомих голлівудських зірок, легенд шоу-бізнесу став жертвою пластичної хірургії і уколів краси. Першою під приціл експертів потрапила актриса, яку через нову зовнішність не впізнали на червоній доріжці – Рене Зеллвегер. В ефірі телеканалу "Україна" експерти розповіли, чи робила актриса щось зі своєю зовнішністю або це просто вік дався взнаки.

Різка зміна зовнішності в 2014 році: з чого починала актриса

У 2014 році зовнішність актриси Рене Зеллвегер різко змінилася, але зірка заперечує будь-які хірургічні втручання в своє обличчя. Фахівці порівняли 2 фото артистки. Перше – де їй було 35 років.

"Уже тоді вона полюбила уколи краси. Вже є уколи ботулотоксину, хороший догляд за шкірою – рівний тон, відсутність пігментних плям", – коментує пластичний хірург Андрій Якобчук.

Які процедури робить Рене Зеллвегер зараз

Фото останніх років дуже засмутило експерта.

"Якість шкіри критично погіршилась. Це безперечно пов'язано з перепадами ваги, які у неї були під час зйомок. Адже паралельно з роллю пампушки Бріджит Джонс, вона знімалася в декількох проектах, для яких їй доводилося сильно схуднути, а потім знову набрати вагу. Це той негативний ефект, який в рази погіршує якість шкіри", – пояснює пластичний хірург.

Шкіра – це найбільший орган нашого тіла, і він насамперед реагує на перепади ваги. Стрес призводить до того, що клітини не відновлюються і з'являється більше зморшок.

На які радикальні зміни зважилася актриса

"Перше, що кидається в очі – щоки, вони стали більш запалі. А в середній зоні щоки є жирові грудочки – грудочки Біша. Такі є у немовлят, а коли людина зростає – вони зникають. Тому хірурги почали експериментувати і зрозуміли – за допомогою цього можна зробити обличчя більш витонченим і молодим. Але це не завжди правильно. Тому перше, що їй запропонували – видалити ці грудочки, – розповів Андрій Якобчук.

Також, за словами експерта, друге, що кидається в очі – блефаропластика. Адже якщо порівняти фото, можна побачити, що лінія верхньої повіки стала більш жорсткою, тобто зайва шкіра була видалена. Крім того, кут нижньої щелепи став більш окресленим – за рахунок переміщення м'яких тканин і шкіри.

Актриса Рене Зеллвегер
Актриса Рене Зеллвегер
Фото: Instagram

Тому, за словами експерта, актриса зробила кругову підтяжку обличчя. А це говорить про те, що втручання в зовнішність зірки було радикальне.

Якщо Рене Зеллвегер не схаменеться і буде продовжувати агресивні хірургічні втручання – прогнози невтішні.

"Якщо вона не змінить тактику і не звернеться до "правильному" фахівця, не змінить лікаря, то через 10 років перетвориться в бабусю з маленьким обличчям. Знаєте, як Баба Яга з дитячих казок – у неї завжди було маленьке обличчя з точеними рисами, максимально зле, агресивне і негарне", – коментує пластичний хірург.

Тим часом ми з'ясували, як зірки худнуть до літа.

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пластичні операції рене зеллвегер
Джерело: Сьогодні
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