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Как Виктор Ющенко восстанавливал лицо после отравления – ответ пластического хирурга

Сегодня, 16:30

Президенту пришлось пройти не только через лечение, но и операции

Во время предвыборной кампании в 2004 году Виктор Ющенко оказался на волоске от смерти, когда был отравлен диоксином. За жизнь президента боролась целая команда врачей, среди которых – пластический и реконструктивный хирург Ростислав Валихновский, который также помог похудеть Потапу.

В интервью в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" хирург рассказал, как помог президенту восстановить внешний вид.

Виктор Ющенко
Виктор Ющенко
Фото: facebook.com/president.ukraine

Ростислав был личным врачем Виктора Ющенко на протяжении пяти лет. После того как в начале сентября 2004 года Виктор Ющенко был отравлен, помимо медикаментозного лечения ему пришлось пережить множество операций на лице. Их делал Ростислав Валихновский.

"Это очень ответственно", – признался хирург.

Всего президенту сделали 27 операций! Но из-за отравления у Виктора Ющенко и после лечения возникали внезапные проблемы со здоровьем. Хирург вспомнил, как у президента случился приступ мерцательной аритмии. Ростиславу удалось купировать до приезда кардиологов.

Врач признался, что гордится тем, что работал с президентом.

Подробнее смотрите в сюжете программы "Зірковий шлях":

Ранее внучка Виктора Ющенко прокомментировала слухи о пластической операции.

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Источник: facebook.com/r.valikhnovski
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