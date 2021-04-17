Принцы Гарри и Уильям после ссоры встретились на похоронах дедушки: как это было (фото)

Ранее в королевской семье разгорелся скандал из-за интервью принца Гарри и Меган Маркл. Это первая публичная встреча братьев после ссоры

Принцы Гарри и Уильям наконец-то встретились, но повод оказался грустным – похороны их дедушки, принца Филиппа. Траурная церемония прошла 17 апреля в Виндзоре.

Принц Уильям и принц Гарри Фото: Reuters

Прошло больше месяца после скандального интервью, где Меган Маркл и принц Гарри обвинили королевскую семью в травле и расизме. Тогда западные СМИ писали о том, что родственники Гарри были огорчены подобной выходкой. Сообщалось также о крупной ссоре между принцами Гарри и Уильямом.

Во время похоронной процессии принцы даже стояли не рядом, а вдалеке друг от друга. Однако после церемонии в кадр попал момент, где Гарри и Уильям идут рядом и общаются.

Скриншот: ВВС

Видимо, общее горе сблизило братьев, однако о примирении говорить пока рано. К слову, беременная Меган Маркл осталась в США и не прилетела на похороны принца Филиппа по медицинским показаниям – сейчас герцогине Сассекской противопоказаны перелеты.

Скриншот: ВВС

Ранее мы рассказывали, кто из королевской семьи был на похоронах принца Филиппа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться