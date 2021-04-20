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Японцы хохочут из-за новой должности принца Гарри – она переводится, как "пенис" в их стране

Сегодня, 16:21

После отсоединения от королевской семьи принц Гарри и Меган Маркл начали самостоятельную жизнь, и вот к чему это привело. Новая должность принца заставила японцев хохотать

Название новой должности принца Гарри, который помирился с семьей, заставило японцев хохотать. Дело в том, что, как мы уже говорили ранее, у супруга Меган Маркл появились две новые работы, одна из которых – Chief Impact Officer в калифорнийском стартапе BetterUp Inc. В США название этой должности иногда сокращают как CHIMPO, что на японском сленге означает "пенис".

Как пишет издание Daily Mail, японцы начали шутить в соцсетях о новой должности принца Гарри.

Принц Гарри
Принц Гарри
Фото: Getty Images

"Представьте, если бы он приехал в Японию и представился чиновникам как CHIMPO? Я бы хотел увидеть их лица!" – написал один японец в соцсети.

"Неважно, сколько вам лет, слово CHIMPO всегда вызывает улыбку", – написал другой пользователь.

В апреле стало известно, что принц Гарри, который с Меган Маркл обосновался в США после выхода из королевской семьи, занял сразу две должности. Он стал руководителем американской стартап-компании BetterUp в Кремниевой долине, а также членом комиссии в Институте Аспена, который занимается борьбой с дезинформацией.

Ранее сообщалось, что впервые за 70 лет Елизавета II отпразднует свой день рождения по новому сценарию.

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Япония принц Гарри королевская семья
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