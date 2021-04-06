Меган Маркл отказалась от заманчивого предложения Елизаветы II

У Меган Маркл был шанс остаться актрисой

Пока принцы Гарри и Уильям пытаются наладить отношения ради общего проекта, в СМИ стала появляться новая информация о жизни Меган Маркл во дворце. Оказывается, у герцогини Сассекской была возможность остаться актрисой.

Об этом рассказал королевский биограф Эндрю Мортон изданию Independent. По его словам, Меган и Гарри никто не заставлял выполнять ту же работу, что выполняют Кейт Миддлтон и принц Уильям.

Фото: Instagram

"Им была предоставлена степень свободы. Меган и Гарри сказали: "Вот ваши билеты в первый класс. Выберите страну, где вы хотите жить. Мы вас сделаем молодыми послами Содружества". Елизавета II также разрешила Меган остаться актрисой вместо того, чтобы выполнять королевские обязанности. Для нее были открыты эти возможности", – рассказал королевский биограф.

По его словам, Меган сама выбрала служить монархии. В это же время принц Уильям считал, что жена Гарри не осознавала до конца, что значит быть действующим членом королевской семьи.

Принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Уильям понимал больше, чем Гарри, то, что становиться действующим членом королевской семьи, — это тяжело. Сразу хочется вспомнить о Кейт Миддлтон. Она британка, выросла среди традиций. Конечно, у нее больше общего с монархами. Но и у нее есть свой голос, а также тесная связь с родными, за которую она боролась. У Меган нет ничего из этого, просто потому, что она американка. Гарри нужно было быть более осторожным", – сказал биограф.

Ранее мы рассказывали о фото, на котором видны истинные характеры Меган Маркл и Кейт Миддлтон.

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