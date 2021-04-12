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Мастер барбекю и легенда приколов: принц Гарри почтил память принца Филиппа в заявлении

Сегодня, 19:06

Герцог Сассекский прибыл в Великобританию на похороны деда

Сегодня утром стало известно, что принц Гарри прибыл в Великобританию на похороны своего дедушки – принца Филиппа, скончавшегося 9 апреля.

Позднее в Сети обнародовали официальное заявление герцога Сассекского, в котором он оплакивает потерю. Сообщение появилось в Twitter-аккаунте соавтора книги Finding Freedom о герцогах Сассекских Омида Скоби.

Принц Гарри и принц Филипп
Принц Гарри и принц Филипп
Фото: Getty Images

Что написал принц Гарри

"Мой дед был человеком долга и чести. Он всегда был самим собой, отличался превосходным чувством юмора и мог запросто завладеть вниманием всех людей, находившихся с ним в одной комнате, — во многом благодаря своему обаянию, а также потому, что никто не мог предугадать, что он скажет дальше.

Он запомнится как супруг королевы — самого продолжительно правящего монарха, увенчанный наградами воин, принц и герцог. Но для меня, как для многих из вас, кто также потерял любимых бабушку или дедушку в непростом прошедшем году, он был просто дедушкой: мастером барбекю, легендой приколов и невероятно дерзким человеком до самого конца жизни. Он был опорой Ее Величества Королевы и был невероятно ей предан в течение 73 лет их брака. Я мог бы продолжать и дальше и знаю, что он прямо сейчас, держа в руках пиво, сказал бы: "О да, продолжай!".

Что ж, дедушка, спасибо тебе за службу, за преданность бабушке и за то, что ты всегда был самим собой. Нам будет очень тебя не хватать, но мы обязательно будем о тебе помнить — и вся нация, и весь мир. Ты всегда будешь занимать в сердцах Меган, Арчи, в моем сердце (а также в сердце твоей будущей правнучки) особое место".

Накануне брат Гарри – принц Уильям поделился невиданной ранее фотографией своего сына принца Джорджа, едущего в карете с принцем Филиппом.

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