Более 100 тыс зрителей разозлились на Би-би-си за подробное освещение смерти принца Филиппа. Это новый рекорд на ТВ

Британская телерадиовещательная компания BBC получила более сотни тысяч жалоб за то, что отвела большую часть эфирного времени трагедии в королевской семье

Почти 111 тысяч телезрителей и радиослушателей пожаловались на то, что BBC (Би-би-си) уделила слишком много эфирного времени освещению смерти супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа. В связи с трагедией в королевской семье корпорация изменила запланированную сеть вещания на своих теле- и радиоканалах. В итоге число недовольных отзывов оказалось настолько большим, что пришлось создать специальную форму для обращений на сайте.

Как сообщает The Guardian, BBC поступило 110 994 заявлений. Это новый рекорд в истории британского телевидения. Зрители и слушатели были недовольны тем, что отменились показ их любимых шоу, например EastEnders и MasterChef. Вместо этого транслировались программы, которые рассказывали о жизни и смерти принца Филиппа.

Елизавета II и принц Филипп Фото: Getty Images

Это привело к падению рейтингов, так как зрители попросту решили смотреть шоу на других каналах и стриминговых сервисах.

В то же время представители корпорации BBC ответили, что гордятся своей реакцией на событие.

Ранее принц Уильям поделился трогательными воспоминаниями о принце Филиппе.

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